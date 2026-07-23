Կաթողիկոսը կմասնակցի՞ ԱԺ առաջին նիստին. հրավեր դեռ չկա

Իններորդ գումարման Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը կբացվի՞ հայրապետական օրհնությամբ, կաթողիկոսին հրավեր կուղարկե՞ն: Ազգային ժողովից լռում են: Մայր Աթոռից «Ազատությանը» փոխանցեցին՝ այս պահի դրությամբ հրավեր չեն ստացել:
Հայ առաքելական եկեղեցու հովվապետի օրհնությամբ են բացվել անկախ Հայաստանի Ազգային ժողովի առաջին նիստերը: Այդպես է եղել նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ Մայր Աթոռը Փաշինյանին հորդորում էր հեռանալ: 2021-ի արտահերթ ընտրություններով ձևավորված խորհրդարանի նստաշրջանը մեկնարկեց Վեհափառի աղոթքով:
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցության մասին նշված է Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում: Առաջին նստաշրջանի բացման առթիվ ողջույնի ելույթի իրավունք ունեն Հանրապետության նախագահն ու կաթողիկոսը: Դրանից հետո պատգամավորները երդվում են: Իններորդ գումարման Ազգային ժողովի նստաշրջանը սկսվում է օգոստոսի 2-ին:
Հրավեր կուղարկե՞ն կաթողիկոսին, խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարը այս հարցին ամբողջ օրը չպատասխանեց: Զանգերին էլ չարձագանքեց: Կաթողիկոսի օրհնության թեմայով չէին ուզում խոսել նաև ՔՊ-ականները, որ արձակուրդում են: Շատերը զանգերին էլ չպատասխանեցին:
Կաթողիկոսին գահընկեց անելու Փաշինյանի նպատակը ամրագրվել է նաև իր ղեկավարած կուսակցության ծրագրում: Նախընտրական ծրագրով խոստանում է մինչև 2031 թվականը հեռացնել Գարեգին 2-րդին: Մայր Աթոռի դեմ Փաշինյանի արշավը գագաթնակետին հասավ հատկապես վերջին մեկ տարում: Քրեական գործեր հարուցվեցին Կաթողիկոսի ու Մայր Աթոռին սատարող եպիսկոպոսների դեմ: Մի խումբ բարձրաստիճան հոգևորականներ ամիսներ շարունակ բանտում էին՝ տարբեր մեղադրանքներով:
«Ազգային պառակտում է»
«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը, որ մի քանի գումարման խորհրդարանում է պատգամավոր եղել, չի հիշում, որ նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին կամ նախագահի երդմնակալությանը եկեղեցու առաջնորդը չլինի: Այս քայլով Փաշինյանը շարունակում է հայ ժողովրդին պառակտելու օրակարգը, պնդում է պատգամավորը:
«Այս իշխանությունների օրակարգերից մեկն էլ ներազգային պառակտումն է՝ ոչնչացնել միասնության բոլոր հնարավոր օազիսները: Սա թիրախավորված թշնամական ձեռագիր է, ինչի ականատեսը մենք եղել ենք անցնող գոնե երեք տարիների ընթացքում», - ասաց Գալստյանը:
Մայր Աթոռի դեմ վարչապետ Փաշինյանի քայլերից պատգամավորը ենթադրում է, որ կաթողիկոսին հրավեր չեն էլ ուղարկի: Անկախ այդ ամենից՝ ընդդիմադիրները հայրապետական օրհնությունը կստանան Սուրբ էջմիածնում: