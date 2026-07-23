Ներկայացուցիչների պալատը հավանություն է տվել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու օրինագծին

ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատը, որտեղ մեծամասնություն են կազմում նախագահ Թրամփի դաշնակից հանրապետականները, այսօր հավանություն է տվել օրինագծին, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրահանգում է դադարեցնել ԱՄՆ ռազմական գործողությունները Իրանի դեմ։
214-208 հարաբերակցությամբ ընդունված փաստաթղթին դեմոկրատներից բացի կողմ են քվեարկել չորս հանրապետականներ։ Նախաձեռնությունը, սակայն, հիմնականում խորհրդանշական է՝ վերջին ամիսներին օրենսդիրները բազմիցս են նմանատիպ բանաձևեր ընդունել, բայց դրանք չեն կանգնեցրել փետրվարի վերջից սկսված պատերազմը։