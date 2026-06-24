ԱՄՆ Սենատը կողմ է քվեարկել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու բանաձևին

ԱՄՆ Սենատը հաստատել է ավելի վաղ Ներկայացուցիչների պալատի ընդունած բանաձևը, որը նախատեսում է դադարեցնել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունները, հաղորդում է Reuters-ը։
Բանաձևին կողմ է քվեարկել 50, դեմ՝ 48 սենատոր։ Reuters-ի փոխանցմամբ՝ քվեարկությունը ցույց է տվել, որ Հանրապետական կուսակցությունում աճում է մտահոգությունը փետրվարի վերջից շարունակվող ԱՄՆ-ի և Իսրայելի՝ Իրանի դեմ պատերազմում Վաշինգտոնի ներգրավվածության շուրջ։
Փաստաթուղթը կոչ է անում նախագահ Դոնալդ Թրամփին ԱՄՆ զինված ուժերը դուրս բերել Իրանի դեմ կամ Իրանի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններից։ Սակայն բանաձևը հիմնականում խորհրդանշական բնույթ ունի և պարտադիր իրավական ուժ չունի։
Reuters-ը նշում է, որ Թրամփը չի կարող վետո դնել դրա վրա։
Քվեարկությունը նախաձեռնել էին դեմոկրատ սենատորները։ Նրանք պնդում են, որ Կոնգրեսը պետք է հստակ ազդակ ուղարկի՝ առանց իր համաձայնության ռազմական գործողությունների վերսկսում չպետք է լինի։