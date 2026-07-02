Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ակցիա՝ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի այցին զուգահեռ

Մինչ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի վարչապետի հետ կառավարությունում ելույթով էր հանդես գալիս, «Հայաքվե»-ն ու «Մայր Հայաստան»-ը իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու համար փորձում էին մոտենալ կառավարության շենքին։

Ոստիկանական պատը, սակայն, փակել էր դեպի կառավարության շենք ճանապարհը՝ հենց հարակից լուսացույցի մոտից։

Բողոքի դուրս եկած ընդդիմադիրները «Հայ փոստ»-ի շենքի մոտից՝ հայերենով ու անգլերենով իրենց խոսքն ուղղեցին Փաշինյանին ու Ֆոն դեր Լայենին՝ պահանջելով «ազատ արձակել քաղբանտարկյալներին»:

«Մայր Հայաստան» կուսակցության ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, ով ընտրություններում ԲՀԿ նախընտրական ցուցակի երկրորդ համարն էր, կալանավորված է լրտեսության և պետական դավաճանության հոդվածով:

«Հայաքվեի» ղեկավար Ավետիք Չալաբյանը մեղադրվում է մի խումբ մարդկանց ընտրելու իրավունքը խոչընդոտելու նախապատրաստության հոդվածով, նա ևս կալանավորված է:

Երկուսի դատավարությունն էլ դեռ չի սկսվել:

XS
SM
MD
LG