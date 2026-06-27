Financial Times․ Բալթյան երկրները ԵՄ-ին կոչ են արել արագացնել ռուսական նավթի ներմուծման արգելքի գործընթացը

Լատվիան, Լիտվան և Էստոնիան կոչ են արել ԵՄ-ին արագացնել ռուսական նավթի ներմուծումն արգելելու կառույցի հետաձգված ծրագրերի իրականացումը, հայտնել է Financial Times-ը՝ հղում անելով իր աղբյուրներին։
Թերթի տվյալներով՝ հարցը քննարկվել է հունիսի 26-ին կայացած ԵՄ անդամ երկրների էներգետիկայի նախարարների հանդիպմանը։
Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով՝ էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար Դեն Յորգենսենը նիստի ընթացքում չի մեկնաբանել Բալթյան երկրների հայտարարությունը։
Հանդիպումից հետո Յորգենսենը հայտարարել է, որ Մերձավոր Արևելքում ստեղծված ներկայիս իրավիճակը, ամենայն հավանականությամբ, թույլ կտա խուսափել Եվրոպայում ավիացիոն վառելիքի պակասից։
«Պետք է ընդունել, որ նույնիսկ համաձայնության ձեռքբերման դեպքում նավթի շուկայում իրավիճակի կարգավորման համար կպահանջվի մի քանի ամիս, իսկ գազի դեպքում՝ մի քանի տարի», նշել է նա։
Financial Times-ը հիշեցնում է, որ անցյալ տարի Եվրամիության երկրները համաձայնության էին եկել, որ Եվրահանձնաժողովը պետք է քննարկեր ռուսական նավթի ներմուծումն արգելելու հարցը։ Սակայն այդ բանակցությունները դադարեցվել էին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի՝ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների մեկնարկից հետո, որն էլ հանգեցրել էր Հորմուզի նեղուցի փակմանը։ Այդ ռազմավարական ուղով իրականացվում է նավթի և գազի համաշխարհային մատակարարումների մոտ մեկ հինգերորդը։
Բալթյան երկրները կոչ են արել վերադառնալ այդ հարցի քննարկմանը այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն և Իրանը փոխըմբռնման հուշագիր են ստորագրել, որը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցի վերաբացումը։
Սակայն անցած օրերին կողմերը միմյանց մեղադրել են հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ և փոխադարձ հարվածներ հասցրել՝ Հորմուզի նեղուցում առևտրային նավի վրա կատարված հարձակումից հետո։
Financial Times-ի գնահատմամբ՝ ռուսական նավթի ներմուծման արգելքի դեմ կարող են հանդես գալ այն երկրները, որոնք զգալիորեն կախված են ռուսական նավթից, մասնավորապես՝ Հունգարիան և Սլովակիան։