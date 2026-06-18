Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվեց երկու ամսով

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Դավիթ Ղազինյանը կալանավորվեց երկու ամսով։ Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարեց Հակակոռուպցիոն կոմիտեի միջնորդությունը։

Ղազինյանը մեղադրվում է ընտրակաշառք տալու նախապատրաստության հոդվածով։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։

Երեկ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն էր տվել Ղազինյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն և նրան ազատությունից զրկելուն։ Դատախազությունը նման միջնորդություն էր ներկայացրել՝ հաշվի առնելով, որ Ղազինյանը պատգամավորի թեկնածու է և ունի անձեռնմխելիություն։

Ղազինյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ԿԸՀ նիստից հետո պնդել էր, որ միջնորդության մեջ բավարար հիմքեր չկան։ «Որևէ մի տվյալ չի եղել, նման միջնորդություն տևական ժամանակ չէի հանդիպել», - ասել էր նա։

Նույն նիստում ԿԸՀ-ն համաձայնություն էր տվել նաև «Հայաստան» դաշինքի նախընտրական ցուցակը գլխավորող Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրելու դատախազության միջնորդությանը։ Քոչարյանի դեպքում ազատությունից զրկելու միջնորդություն չի ներկայացվել։

Ընդդիմադիր թեկնածուների ներկայացուցիչները ԿԸՀ-ում քննարկվող միջնորդությունները կապում են հետընտրական քաղաքական գործընթացների հետ։ Իշխանությունն, իր հերթին, պնդում է, որ իրավապահ համակարգի աշխատանքին չի միջամտում։


XS
SM
MD
LG