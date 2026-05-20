Մեղադրանք՝ վարչապետի հետ բարձր տոնով խոսելու համար. դատարանը քննում է Արթուր Օսիպյանին 2 ամսով կալանավորելու հարցը

Միանգամից երեք հոդվածով մեղադրանք՝ Նիկոլ Փաշինյանին հարց տված արցախցի տղամարդուն: Ընդ որում, ըստ փաստաբան Ռոման Երիցյանի, Արթուր Օսիպյանին մեղադրում են վարչապետի հետ բարձր տոնով խոսելու համար:
Այժմ դատարանը քննում է Քննչականի՝ Օսիպյանին երկու ամսով կալանավորելու միջնորդությունը:
Արաբկիրում վարչապետի քարոզչության ժամանակ Արթուր Օսիպյանը մոտեցել, հարց էր տվել Ղարաբաղի թեմայով ու արժանացել կոշտ վիրավորանքների ու բղավոցների: Ժամեր անց ոստիկանությունը նրան ձերբակալել էր, իսկ Քննչականն էլ երեկ խուլիգանություն, նախընտրական քարոզչությանը խոչընդոտելու և բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչ որակեց արցախցու վարքագիծն ու միջնորդեց նրան կալանավորել:
«Դրվագը բացառապես վերաբերվում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ Արաբկիր վարչական շրջանում տեղի ունեցած միջադեպին, ուրիշ ոչնչի չի վերաբերում: Այսինքն՝ Արթուր Օսիպյանի կողմից նախկինում ինչ-որ արարք կատարելուն կամ նույնաբովանդակ որևէ այլ գործողության: Ե՛վ բռնության կոչը, և՛ խուլիգանությունը, և՛ նախընտրական քարոզարշավին իբրև թե խոչընդոտելը վերաբերում են բացառապես այդ դրվագներին», - ասաց փաստաբանը:
Օսիպյանը ոչ ձայնն էր բարձրացրել, ոչ էլ վիրավորական խոսքեր ասել Փաշինյանին, փաստաբան Ռոման Երիցյանն ընդգծում է՝ հունից դուրս էր եկել հենց վարչապետն ու անցել վիրավորանքների. «Ասում են բարձր տոնով խոսել է վարչապետի հետ այն դեպքում, երբ մարդը Փաշինյանին առաջարկում է, ասում է՝ մի քիչ, խնդրում եմ, ցածր խոսացեք, ինչին ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է՝ «ցածր չեմ խոսալու, քո հետ հենց էս տոնով եմ խոսալու», մատն էլ թափահարում վերջում ասում է՝ «դու ինչի չես զոհվել»: Արթուր Օսիպյանը համարվում է պատերազմի մասնակից»:
Վարչապետի հետ չստացված երկխոսությունից առաջ Օսիպյանը գրառում էր արել Ֆեյսբուքում: Այն վարչապետին ցույց էր տվել ԱԺ նախագահը: Այդ սքրինշոթում գրված էր, թե Փաշինյանի տեղն է փնտրում, որ «բմբուլները օդ հանի»:
Նույն իրավապահները, սակայն, չեն քննում վարչապետի վերջին օրերի վարքագիծը այն դեպքում, երբ Փաշինյանն օրեր շարունակ ընդդիմախոսներին է դիմում վիրավորական արտահայտություններով ու սպառնալիքներով, թե ինչո՞ւ՝ չեն մանրամասնում:
Ռոման Երիցյանի խոսքով, վարչապետն ատելություն է քարոզում, և իրավապահները պետք է քննեն այս դրվագը:
«Էնտեղ ես իր արաքում ոչ բռնության կոչ, խուլիգանություն կամ որևէ այլ քայլ չեմ տեսել, կոնկրետ վարչապետի արարքի մասին է: Այնտեղ ես Քրեական օրենսգրքով արգելված արարքներից տեսնում եմ ատելության քարոզ, ընդ որում՝ ատելության քարոզ ուղղված արցախցիներին», - ասաց փաստաբանը:
Քարոզարշավի մասնակցող Փաշինյանն օրերս, մասնավորապես, հետևյալ արտահայտություններն էր հնչեցրել ընդդիմադիրների հասցեին. «Ռոբին կզացնելու եմ, սատկացնելու եմ, կալուգացուն էլ, Սերժին էլ, Գագոյին էլ, չոքցնելու եմ սաղիդ ... Հատ-հատ մասկեքը կոխելու եմ համապատասխան տեղերը, հատ-հատ գտնելու եմ, մասկեքներդ մտցնելու եմ համապատասխան տեղերը։ Էլ չեմ ասում այդ ավտոմատի կոթը, կզելու եք»: