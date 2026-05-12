ԵԱՏՄ, թե՞ ԵՄ․ Միրզոյանը հայտարարում է՝ դեռ ընտրության ժամանակը չէ

ԵԱՏՄ, թե՞ ԵՄ՝ պետք է ընտրություն անել. անցած շաբաթվանից Մոսկվայից գրեթե ամեն օր հնչող այս հորդորին Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն արձագանքում է, թե այսօր դեռ պահը չէ:
Կրեմլի ղեկավարի ուղիղ առաջարկից հետո այսօր էլ Ռուսաստանի ԱԳՆ ԱՊՀ չորրորդ վարչության ղեկավար Միխայիլ Կալուգինն է հայտարարել՝ «Հայաստանը երկու աթոռին միաժամանակ նստել չի կարողանա» և զգուշացրել՝ «Երևանի, այսպես կոչված, եվրոպական ուղիով առաջխաղացումը ինչ-որ պահի կարող է հանգեցնել ռուս-հայաստանյան հարաբերություններում համակարգային փոփոխությունների»:
«Ինտեգրացիան պահանջում է համակարգված աշխատանք, ինչը դժվար թե համատեղելի լինի այն մոտեցման հետ, որի դեպքում ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը դիտվում է որպես ժամանակավոր միջոց, մինչդեռ ընթանում են այլընտրանքային միության որոնումները կամ միանալու գործընթացը։ Պարզ ասած՝ երկուսը միաժամանակ հնարավոր չէ», - նշել է ռուս դիվանագետը:
Արտգործնախարար Միրզոյանն ընդգծում է՝ իրենք էլ են նույնն ասում, թե այդ երկու կառույցները համատեղելի չեն, իսկ երբ ընտրություն անելու պահը գա, կընտրեն: Նախարարը հնարավոր համարո՞ւմ է, որ Մոսկվան Երևանին պարտադրի ավելի շուտ կողմնորոշվել:
«Մենք ռուսաստանցի գործընկերների հետ վերջին խոսակցությունը այդ կետի վրա ենք ավարտել, որ ինչ-որ պահ լինի, երբ պետք է ընտրություն անել, մենք թափանցիկ, գործընկերաբար կխոսենք և մեր ժողովրդի հետ այդ ընտրությունը կանենք: Թե որը կլինի այդ ընտրությունը, չգիտենք: Ակնհայտորեն ԵԱՏՄ և ԵՄ անդամ լինելը միաժամանակ չի լինի, այսօր այդ հարցը չկա», - ասաց Միրզոյանը:
Ռուս դիվանագետը կրկին շեշտել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական առևտրատնտեսական գործընկերն է, և որ հայկական թունդ ալկոհոլային խմիչքների 78 տոկոսը և գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ մասը արտահանվում է ռուսական շուկա: Կալուգինի խոսքով՝ «Հայաստանի ու Ռուսաստանի առաջնորդները պայմանավորվել են «իրենց քաղաքացիներին բացատրել Եվրասիական և Եվրոպական միությունների դրական և բացասական կողմերը»։
Նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր չհամաձայնեց ձևակերպման հետ, թե Հայաստանը «փորձում է միաժամանակ երկու աթոռի վրա նստել»:
«Հիմա Հայաստանը նստած չէ, հիմա Հայաստանը կանգնած զարգանում և առաջ է գնում: Եթե տենց շատ ուզում եք ալեգորի, դա ուրեմն 2 աթոռ չէ, 22 աթոռ է», - նշեց արտգործնախարարը: