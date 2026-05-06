Թեհրանը խոստանում է ապահովել նավերի անվտանգ անցումը Հորմուզի նեղուցով

Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը խոստանում է ապահովել նավերի անվտանգ անցումը Հորմուզի նեղուցով՝ «եթե դրանք հետևեն Թեհրանի կողմի սահմանված ընթացակարգերին»։
X-ում հրապարակված հայտարարության մեջ կորպուսը նշել է․ «Ագրեսորի կողմից գեներացվող սպառնալիքների բացակայության և Իրանի կողմից մշակված նոր ընթացակարգերի գործողության պայմաններում, անվտանգ և կայուն անցումը Հորմուզի նեղուցով երաշխավորված կլինի»։
Իրանի կողմից կիրառվող կանոնները ուժի մեջ են մտել նախօրեին։ Դրանց համաձայն՝ Հորմուզի նեղուցը հատել ցանկացող նավերը պետք է համապատասխանեցնեն իրենց գործողությունները նոր ներդրված համակարգի պահանջներին և նախապես թույլտվություն ստանան։