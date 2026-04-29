Հունգարիայի նոր ղեկավարը մեկնել է Բրյուսել

Հունգարիայի նոր ղեկավար Պետեր Մադյարը մեկնել է Բրյուսել։ Սա ընտրություններում հաղթանակից հետո նրա առաջին այցն է Եվրամիության ղեկավարությանը։
Հունգարիայի նոր ղեկավարի նպատակն է շրջել նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարման ընթացքում կուտակված լարված հարաբերությունների էջը։
Եվրամիության առաջնորդները նրա հաղթանակը գնահատել էին որպես կարևոր շրջադարձ, որը վերջ դրեց Կրեմլին մոտ կանգնած Օրբանի 16-ամյա իշխանությանը։
«Հսկայական մանդատ, ուժեղ լիազորություն, մեծ պատասխանատվություն։ Մենք գիտենք, թե ինչ պետք է անենք՝ վերադարձնել ԵՄ այն ֆինանսավորումը, որի իրավունքն ունեն հունգարացիները», - գրել է Մադյարը սոցիալական ցանցերում՝ Բուդապեշտից մեկնելիս։
Թեև Մադյարը վարչապետ կդառնա միայն հաջորդ ամիս, նրա թիմը արդեն երկու փուլով բանակցություններ է անցկացրել ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ՝ փորձելով Հունգարիան վերադարձնել համագործակցության շրջանակ։
ԵՄ 27 անդամ երկրները անցյալ շաբաթ հաստատել են Ուկրաինային տրամադրվող խոշոր վարկը և Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները, որոնք Հունգարիան ամիսներ շարունակ արգելափակում էր։
Եվրոպացի գործընկերներն այժմ ցանկանում են, որ Մադյարը բացի ԵՄ այն միջոցները, որոնք նախատեսված են Ուկրաինային զինելու համար, և վերացնի Օրբանի վետոն, որը խոչընդոտում է Կիևի ԵՄ անդամակցության հաջորդ փուլին: