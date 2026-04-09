Իրանը պետք է առանց նախապայմանների բացի Հորմուզի նեղուցը. ԱՄԷ նախարար

Հորմուզի նեղուցը փակ է, և Իրանը պետք է առանց նախապայմանների բացի այն, հայտարարել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նավթային պետական հսկա ADNOC-ի տնօրենը։
Պատերազմից առաջ Հորմուզի նեղուցով անցնում էր աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը։ Փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական համատեղ պատերազմի մեկնարկից հետո Թեհրանը փաստացի շրջափակել է ջրային ուղին:
Չնայած երկշաբաթյա հրադադարի շրջանակում Վաշինգտոնի հետ ձեռքբերված պայմանավորվածությանը, նեղուցը շարունակում է փակ մնալ, տեղեկացրել է Սուլթան Ալ Ջաբերը՝ հավելելով՝ Իրանը վերահսկում է հասանելիությունը Հորմուզին և նավարկման համար պայմաններ ներկայացնում՝ սահմանափակելով տեղաշարժը։
«Իր հայտարարությունների և գործողությունների միջոցով Իրանը հստակ ցույց է տվել, որ նեղուցն օգտագործվում է որպես քաղաքական լծակ։ Տեղաշարժի համար թույլտվություն է անհրաժեշտ, պայմաններ են ներկայացվում։ Սա ազատ նավարկություն չէ։ Սա հարկադրանք է», - գրել է Ջաբերը, որը նաև ԱՄԷ արդյունաբերության և առաջադեմ տեխնոլոգիաների նախարարն է։
Նրա փոխանցմամբ՝ ADNOC-ը կրած վնասների սահմաններում կընդլայնի արտադրությունը։
Նավթամթերքով բեռնված մոտ 230 նավ պատրաստ է նավարկել, հայտնել է Ջաբերը և շեշտել, որ բեռնատարների ճանապարհը չպետք է արգելափակվի։ Նա անհրաժեշտ է համարել նավարկման ազատությունը տնտեսական վնասի վերականգնման համար։
Պաշտոնյան ընդգծել է նաև, որ Իրանը պետք է պատասխանատվության կանչվի ԱՄԷ-ի ենթակառուցվածքներին հարվածելու համար։
Մարտի կեսին Reuters-ը հաղորդել էր, որ Հորմուզի փակ լինելու պատճառով ԱՄԷ-ի նավթի արտադրության մակարդակը ավելի քան 50 տոկոսով նվազել է։ Նախքան պատերազմը երկիրն արտադրում էր համաշխարհային նավթի շուրջ 4 տոկոսը։
ԱՄԷ-ից բացի տուժել են նաև հարևաններ Սաուդյան Արաբիայի, Կատարի, Քուվեյթի և Բահրեյնի էներգետիկ ենթակառուցվածքները։