Իրանը թույլ չի տա օրական ոչ ավելի, քան 15 նավի անցնել Հորմուզի նեղուցով՝ համաձայն հրադադարի մասին համաձայնագրի։ Լուրը հայտնում է TASS-ը՝ իրանական բարձրաստիճան աղբյուրին հղում անելով։
Նեղուցն ապահովում է անցումը Պարսից ծոցից դեպի Հնդկական օվկիանոս և հանդիսանում է համաշխարհային նավթի մատակարարումների մոտ մեկ հինգերորդի և այլ կենսական ապրանքների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի հիմնական ուղին։
Իրանը փակել էր այն փետրվարի վերջին հակամարտության սկսվելուց ի վեր, ինչը հանգեցրել է նավթի համաշխարհային գների կտրուկ աճի։