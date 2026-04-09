Իրանը թույլ չի տա օրական ոչ ավելի, քան 15 նավի անցնել Հորմուզի նեղուցով

Իրանը թույլ չի տա օրական ոչ ավելի, քան 15 նավի անցնել Հորմուզի նեղուցով՝ համաձայն հրադադարի մասին համաձայնագրի։ Լուրը հայտնում է TASS-ը՝ իրանական բարձրաստիճան աղբյուրին հղում անելով։

Նեղուցն ապահովում է անցումը Պարսից ծոցից դեպի Հնդկական օվկիանոս և հանդիսանում է համաշխարհային նավթի մատակարարումների մոտ մեկ հինգերորդի և այլ կենսական ապրանքների, այդ թվում՝ պարարտանյութերի հիմնական ուղին։

Իրանը փակել էր այն փետրվարի վերջին հակամարտության սկսվելուց ի վեր, ինչը հանգեցրել է նավթի համաշխարհային գների կտրուկ աճի։


