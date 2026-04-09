ՌԴ-ի թիկունքում ոչինչ չենք անի. վարչապետը՝ ղազախական կողմի ՀՀ այցի և երկաթուղու կառավարման մասին

Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը բարձր մակարդակով նոր հանդիպումների մասին են պայմանավորվել, այսօր ճեպազրույցի ընթացքում հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանը։
Նա կոնկրետ օր չհայտնեց, միայն ասաց, որ հանդիպումը նախատեսված է հունիսի երկրորդ կեսին:
«Ազատության» հարցին, թե Հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարումից վերցնելու հարցն արդյոք ընդգրկվա՞ծ է երեկ Երևան ժամանած Ղազախստանի արտգործնախարարի օրակարգում, և արդյոք անկախ ՌԴ-ի դիրքորոշումից որոշում կկայացվի այս հարցի շուրջ, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց. «Մենք Ռուսաստանի թիկունքում որևէ բան չենք պատրաստվում անել և ի հեճուկս ՌԴ-ի, համենայն դեպս այս փուլում երբ երկխոսության հնարավորությունները բաց ու լայն են: Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը»:
ՀՀ վարչապետն ասաց, որ Ղազախստանը չի թաքցրել իր հետաքրքրությունը TRIPP-ի վերաբերյալ:
«Երկաթուղու հետ կապված հարցն ընդհանրական պարզ է՝ հրապարակային քննարկվող հարց է, հնարավոր է նաև այդ հարցին անդրադարձ լինի, բայց Ռուսաստանի թիկունքում որևէ քննարկում տեղի չի ունենա», - ասաց նա:
Հայկական երկաթուղին ռուսական կառավարումից վերցնելու հարցով Մոսկվայում տեղի ունեցած Փաշինյան-Պուտին բանակցություններից հետո կողմերը թեև համաձայնության չէին հասել, բայց վարչապետը հայտարարել էր՝ երկաթուղու կառավարման պայմանագիրը միակողմանի խզելու ծրագիր չունեն:
«Ազատության» մյուս հարցին, թե ղազախական կողմը TRIPP-ում ներդրումնե՞րն է քննարկում ադրբեջանական կողմի հետ, վարչապետը պատասխանեց, որ «մարդիկ ուզում են հասկանալ»՝ «Թրամփի երթուղին» ինչ հնարավորություններ է բացելու, որպեսզի իրենք էլ իրենց հաճախորդներին առաջարկեն ճանապարհներով անցման տարբերակներ: Փաշինյանը հավելեց՝ Աստանան կարող է նաև ներդրումային հնարավորություններ էլ ունենալ, որոնք կարող են լինել և՛ Հայաստանում, և՛ Ադրբեջանում: