«Հրաժարվում եմ պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից». Փաշինյան

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց՝ որպես Հայաստանի վարչապետ հրաժարվում է պատմական արդարության վերականգնման օրակարգից:

«Կարծում եմ, որ պետք է արդար իրականության հետևից գնալ, ոչ թե պատմական արդարությունը վերականգնելու հետրից գնալ: Մենք ինչքան գնացինք պատմական արդարության հետևից, այնքան առերեսվելու ենք նորանոր պատմական անարդարությունների», - ասաց Փաշինյանը:

Փաշինյանը ընդգծեց՝ «կարծում եմ՝ ժողովուրդը պետք է այս ռազմավարությանը տեր կանգնի և համոզված եմ, որ տեր կկանգնի»:

Անդրադառնալով նոր Սահմանադրության վերաբերյալ հարցին՝ վարչապետն ասաց. «այդ քննարկումները, որ մենք ունենանք նոր Սահմանադրություն, որտեղ հղում չկա Անկախության հռչակագրին, մեզ է պետք առաջին հերթին: Դա նշանակում է այս տարածաշրջանում հարատև պետություն ունենալը դարձնել հնարավոր»:

«Ազատության» հարցին, եթե նոր Սահմանադրությունը հանրաքվեով չընդունվի, այդ դեպքում ի՞նչ են անելու, Փաշինյանը պատասխանեց. «Նորից կանենք հանրաքվե, կգնանք մեր ժողովրդին կհամոզենք, կբացատրենք, մենք խնդիր չունենք: Համոզված եմ՝ ինչի շուրջ մեր ժողովրդի հետ ազնիվ, արդար կերպով խոսենք, մեր ժողովուրդը կհասկանա»:

Բաքուն է պահանջում, որ Սահմանադրությունը փոխվի ու Հայաստանի անկախության հռչակագրին հղում չլինի: Փաշինյանն է միայն հայտարարել, որ իր ղեկավարած ուժը կողմ է, որ Անկախության հռչակագրի մասին հիշատակում չլինի. «Ինքը ոչ թե անկախության հռչակագիր է, ինքը կոնֆլիկտի հռչակագիր է»։


