Պատերազմն ու Հորմուզի նեղուցի փակ լինելը շարունակում են ցնցել համաշխարհային շուկաները: Brent տեսակի նավթը դեռ վաճառվում է բարձր՝ մոտ 107 դոլարով մեկ բարելի դիմաց:
Ոսկու գինն այսօր կտրուկ՝ 6 տոկոսի անկում է գրանցել և վաճառվում է մեկ ունցիան 4,214 դոլարով, ինչը անցած տարվա դեկտեմբերի 11-ից ի վեր ամենացածր ցուցանիշն է:
Միջազգային էներգետիկ գործակալությունն ավելի վաղ զգուշացրել է, որ աշխարհը բախվում է ավելի վատ էներգետիկ ճգնաժամի, քան 1970-ականներին նավթի շուկայի ցնցումներն ու Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքները միասին վերցրած։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ 22 երկիր, այդ թվում՝ ՆԱՏՕ-ի անդամներ, համակարգում են ջանքերը՝ վերաբացելու Հորմուզի նեղուցը:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ