Ղալիբաֆը սպառնում է «ոչնչացնել» տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները, եթե իրենք հարձակման ենթարկվեն

Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը սպառնացել է անդառնալիորեն ոչնչացնել տարածաշրջանի կենսականորեն կարևոր ենթակառուցվածքները, եթե Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը հարձակվեն իրենց ենթակառուցվածքների վրա:

«Մեր երկրի էլեկտրակայանների և ենթակառուցվածքների թիրախավորումից անմիջապես հետո, կենսականորեն կարևոր ենթակառուցվածքները, ինչպես նաև ամբողջ տարածաշրջանի էներգետիկ և նավթային ենթակառուցվածքները կհամարվեն օրինական թիրախներ և անդառնալիորեն կոչնչացվեն», - X-ում արված գրառմամբ ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը:

Նա զգուշացրել է, որ այդ դեպքում նավթի գները «երկար ժամանակով կբարձրանան»։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել է հարվածել Իրանի էլեկտրակայաններին, եթե 48 ժամվա ընթացքում Թեհրանը չվերաբացի ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցը։

