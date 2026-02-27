Պակիստանը օդային հարվածներ է հասցրել «Թալիբան»-ի թիրախներին Աֆղանստանի երեք քաղաքներում

Պակիստանը գիշերը օդային պատասխան հարվածներ է հասցրել «Թալիբան» շարժման կառավարական թիրախներին Աֆղանստանի երեք խոշոր քաղաքներում այն բանից հետո, երբ թալիբները անցած երեկո հայտարարեցին սահմանին մոտ պակիստանյան ռազմական դիրքերի վրա լայնածավալ հարձակման մասին։
Պակիստանը հրթիռակոծել է «Թալիբան» շարժման ռազմական գրասենյակները և հենակետերը Քաբուլում, Պակտիայում և Ղանդահարում, որտեղ գտնվում է նաև «Թալիբան»-ի գլխավոր շտաբն ու հոգևոր առաջնորդի կեցավայրը: Իսլամական պետությունների միջև նաև եղել են ցամաքային բախումներ մոտ 2600 կմ ընդհանուր սահմանի մի քանի հատվածներում։
Կողմերը տարբեր թվեր են ներկայացնում կորուստների մասին: Պակիստանի կառավարության խոսնակ Մոշարաֆ Զաիդին հայտնել է, որ սպանվել է 133 և վիրավորվել ավելի քան 200 թալիբ զինյալ, ոչնչացվել և գրավվել են թալիբների երկու տասնյակից ավելի դիրքեր:
Աֆղանական կողմն էլ հայտնել է, որ Նանգարհար նահանգում սպանվել է 55 պակիստանցի զինվոր և գրավվել 19 դիրք, իսկ թալիբներից սպանվել է ութ, վիրավորվել՝ 11-ը: Զոհեր և վիրավորներ կան նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։ Նանգարհարի հիվանդանոց բազմաթիվ վիրավորներ են բերվել:
«Մենք վրանում էինք, երբ ամեն ինչ սկսվեց։ Հետո սկսեցին ծանր զինատեսակներ կիրառել: Ինչ-որ բան ընկավ… և կնոջս ձեռքը լրջորեն վնասվեց, զարմիկս նույնպես վիրավորվեց, երկուսն էլ ծանր վիճակում պառկած են հիմա», - նշել է Նանգարհարի բնակիչ Շեր Զաման:
Արդեն առավոտյան Քաբուլում վիճակը հանգիստ է եղել, բնակիչները մանրամասներ են պատմել գիշերվա իրադարձություններից
«Գիշերվա ժամը 2-ն էր։ Մենք ընկերների հետ էինք։ Նրանք ասացին, որ գուցե պայթյուն է կամ երկրաշարժ… Հրաձգության թույլ ձայներ էին լսվում։ Մի փոքր սպասեցինք, հետո դուրս եկանք», - ներկայացրել է Քաբուլի բնակիչ Ահմադ Խանը։
Մեկ այլ բնակիչ էլ՝ Աբդուլ Գաֆուրը պատմել է. «Պայթյունի ձայն լսվեց, և մենք արթնացանք … Չգիտեմ, թե որտեղ էր պայթյունը։ Ոմանք ասում են, որ հարձակվել են Դարուլ-Ամանի տարածքի վրա, ոմանք էլ ասում են՝ օդանավակայանի վրա»։
Պակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆը հայտարարել է, որ զինված ուժերը միշտ պատրաստ են պաշտպանել երկրի անվտանգությունը, ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը և կարող է լիովին ջախջախել երկրի նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա:
«Պակիստանի զինված ուժերը վճռականորեն տրամադրված են թույլ չտալու, որ երկրի խաղաղությունն ու անվտանգությունը որևէ պարագայում վտանգվեն», - ասել է վարչապետը։
Պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ սա «ակնհայտորեն պատերազմ» է։ «Մեր համբերության բաժակը լցվել է», - սոցցանցում գրել է Խավաջա Մուհամմադ Ասիֆը։
Աֆղանստանը հայտարարել է, որ կպատասխանեն, եթե հարձակման ենթարկվեն, սակայն հիմա ռազմական գործողություններ չեն սկսի:
Երկու երկրների հարաբերությունները լարված են երկարատև վեճի պատճառով: Պակիստանն Աֆղանստանին մեղադրում է սահմանին հարձակումներ իրականացնող զինյալներին թաքցնելու համար: «Թալիբան»-ը, սակայն, հերքում է մեղադրանքը՝ պնդելով, որ Պակիստանի անվտանգությունն իր ներքին խնդիրն է:
Այսօր լարվածության նվազեցման հարցը Սաուդյան Արաբիայի և Թուրքիայի պաշտոնակիցների հետ քննարկել է Պակիստանի արտգործնախարարը, մանրամասներ, սակայն, չեն հաղորդվում:
Իրանը, Ռուսաստանը պատրաստակամություն են հայտնել նպաստելու երկու երկրների միջև երկխոսությանը, Չինաստանն էլ կոչ է արել նստել «բանակցությունների»՝ հակամարտությունը դադարեցնելու համար:
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիու Գուտերեշն էլ կողմերին կոչ է արել պահպանել միջազգային իրավունքով ստանձնած պարտավորությունները:
Պակիստանի և Աֆղանստանի միջև բախումներ տեղի ունեցան նաև անցած հոկտեմբերին, որոնց հետևանքով կողմերը տասնյակ կորուստներ ունեցան: