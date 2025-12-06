Պակիստանն ու Աֆղանստանը ինտենսիվ հարվածներ են փոխանակել սահմանի երկայնքով

Պակիստանն ու Աֆղանստանը ուրբաթ ուշ երեկոյան ինտենսիվ հարվածներ են փոխանակել սահմանի երկայնքով՝ բանակցությունների ձախողումից հետո լարվածության սրման ֆոնին:
Զոհերի մասին տեղեկություններ չեն ստացվել:
Աֆղանական «Թալիբան» շարժման ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ պակիստանյան զորքերը գրոհներ են սկսել Քանդահար նահանգի Սպին-Բոլդակ շրջանում:
Պակիստանի վարչապետի ներկայացուցիչը աֆղանական ուժերին մեղադրել է սահմանի երկայնքով «չհրահրված հրաձգության» մեջ:
Իսլամաբադը պնդում է, որ Աֆղանստանում տեղակայված զինյալները վերջերս հարձակումներ են իրականացրել Պակիստանում, այդ թվում՝ մահապարտ ահաբեկիչների պայթյուններ Աֆղանստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ: Քաբուլը հերքում է մեղադրանքները՝ հայտարարելով, որ չի կարող պատասխանատվություն կրել Պակիստանի ներսում անվտանգության համար: