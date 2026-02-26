Պապոյան․ Վրաստանը «ինչ-որ ռիսկեր» է տեսել և արգելել տասնյակ հայկական բեռնատարների շարունակել ճանապարհը դեպի Հայաստան

Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը այսօր հայտարարել է, որ ըստ Թբիլիսիից ստացված պարզաբանման՝ Վրաստանի ֆինանսական ոստիկանությունը «ինչ-որ ապրանքների հետ կապված ինչ-որ ռիսկեր է տեսել», ուստի տասնյակ բեռնատարների հայ վարորդներին արգելել է շարունակել ճանապարհը դեպի Հայաստան:
«Մեզ համար էլ է անհասկանալի... Այնուամենայնիվ ես խնդրել եմ պարզաբանում՝ այդ ի՞նչ ռիսկերի մասին է խոսքը, որ եթե իրականում կա նման բան, մենք նույնպես պատասխանենք, մեր տնտեսավորղներն էլ իմանան՝ ինչը կարելի է, ինչը՝ չէ», - ասել է Պապոյանը՝ հավելելով, որ վրացական կողմից դեռ պատասխան չեն ստացել:
Շուրջ երկու շաբաթից ավելի է Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան: Փետրվարի 12-ին Լարսի անցակետով հատելով ռուս-վրացական սահմանը՝ շինանյութ բերող վարորդները Վրաստանի իշխանությունների արգելքին են հանդիպել: Ասում են՝ բացատրություն չեն ստացել, միայն ցուցում՝ սպասել: