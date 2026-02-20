Իրանը մտադիր է 2-3 օրվա ընթացքում պատրաստել ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր միջուկային համաձայնագրի նախագիծը

Իրանը մտադիր է երկու-երեք օրվա ընթացքում պատրաստել ԱՄՆ-ի հետ հնարավոր միջուկային համաձայնագրի նախագիծը: Այս մասին ասել է Իրանի ԱԳՆ ղեկավար Աբբաս Արաղչին ամերիկյան MSNBC-ի հետ հարցազրույցում՝ ընդգծելով, որ մշտական կապի մեջ է ԱԷՄԳ տնօրեն Ռաֆայել Գրոսսիի հետ։
«Այն, ինչի շուրջ հիմա խոսում ենք, այն է, թե ինչպես համոզվել, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը, այդ թվում՝ հարստացումը, խաղաղ բնույթ է կրում և միշտ կմնա խաղաղ»,- «Ինտերֆաքս»-ի հաողրդմամբ՝ ասել է Իրանի նախարարը։
Ավելի վաղ ԱՄՆ նախագահը չէր բացառել, որ քննարկում է Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողությունների մի շարք։ Դոնալդ Թրամփը զգուշացրել էր, որ Իրանի հետ «շատ վատ բաներ կարող են տեղի ունենալ», եթե համաձայնագիրը ձեռք չբերվի։