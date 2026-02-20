Լավրովն ու Արաղչին Իրանի միջուկային ծրագիրն են քննարկել

Ռուսաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Աբբաս Արաղչին հեռախոսազրույց են ունեցել:
Քննարկվել է Իրանի միջուկային ծրագիրը, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը:
Նաօրեին Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց. «Իրանի շուրջ լարվածության աննախադեպ աճ է նկատվում»՝ կոչ անելով տարածաշրջանի բոլոր պետություններին զսպվածություն ցուցաբերել։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նախօրեին զգուշացրել է Իրանին, որ պետք է համաձայնության գա իր միջուկային ծրագրի շուրջ, հակառակ դեպքում «շատ վատ բաներ» կպատահեն և 10-15 օր վերջնաժամկետ է սահմանել:
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին ուղղված նամակում Թեհրանը հայտարարել է, որ չի սկսի որևէ պատերազմ, սակայն «եթե ենթարկվի ռազմական ագրեսիայի, Իրանը կպատասխանի վճռականորեն և համաչափորեն»: