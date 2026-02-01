Մատչելիության հղումներ

Իսրայելը հարվածել է Գազային, կա 30 զոհ

Իսրայելը նախօրեին հասցրել է ամենաինտենսիվ հարվածներից մեկը Գազային հոկտեմբերյան հրադադարից ի վեր: Կա ավելի քան 30 զոհ, հայտնել են պաղեստինյան առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչները:

Իսրայելցի զինվորականները հայտարարել են, որ դա պատասխան է մեկ օր առաջ տեղի ունեցած հրադադարի խախտմանը: Իսրայելի բանակի փոխանցմամբ՝ հարձակման թիրախը եղել են հրամանատարները, զենքի պահեստները և արտադրական տարածքները, որոնք պատկանում են պաղեստինյան «Համաս» խմբավորմանը և նրա դաշնակից «Իսլամական ջիհադին»:

Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը պնդում է, որ Իսրայելը խախտել է հրադադարը:

Կիրակի օրը Իսրայելը պետք է վերաբացեր Գազայի հատվածի և Եգիպտոսի միջև Ռաֆահ սահմանային անցակետը՝ համաձայն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ պատերազմը դադարեցնելու ծրագրի: Սակայն, հայտնի չէ, թե արդյոք դա կիրականանա:

Այս ամիսներին հրադադարի ռեժիմը բազմիցս խախտվել է:

Գազայի վերաբերյալ Թրամփի ծրագրի հաջորդ փուլը նախատեսում է բարդ հարցերի լուծում, ինչպիսիք են «Համաս»-ի զինաթափումը, որը խմբավորումը երկար ժամանակ մերժում էր, Իսրայելի հետագա հեռացումը Գազայից և միջազգային խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը:

