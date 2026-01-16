Ստեղծվել է Գազայի խաղաղության խորհուրդ. Թրամփ

Ստեղծվել է Գազայի խաղաղության խորհուրդ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Անդամների անունները, նրա խոսքով, շուտով կհայտարարվեն, բայց Թրամփը վստահեցրել է, որ սա ամենամեծ և ամենահեղինակավոր խորհուրդն է, որը երբևէ ստեղծվել է որևէ տեղ:
ԱՄՆ նախագահը նաև հայտարարել է, որ աջակցում է Գազայում վերջերս նշանակված «Պաղեստինյան տեխնոկրատական կառավարությանը»:
Վաշինգտոնը Գազայում հայտարարել է հրադադարի երկրորդ փուլի մեկնարկի մասին:
Իսրայելը և Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը հոկտեմբերին ստորագրել են Թրամփի ծրագիրը, որով սահմանվում է, որ պաղեստինյան տեխնոկրատական մարմինը կգտնվի միջազգային «խաղաղության խորհրդի» վերահսկողության տակ: Այն վերահսկելու է Գազայի կառավարումն անցումային շրջանում: