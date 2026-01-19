Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Իսպանիայի վարչապետին՝ երկաթուղային աղետի կապակցությամբ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցական հեռագիր է հղել Իսպանիայի կառավարության նախագահ Պեդրո Սանչեսին՝ Կորդոբա նահանգում տեղի ունեցած երկաթուղայի աղետի կապակցությամբ:
Փաշինյանը ցավակցական հեռագրում մասնավորապես նշել է. «Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և անձամբ իմ անունից ցավակցության և վշտակցության խոսքեր եմ հղում Ձեզ և Իսպանիայի բարեկամ ժողովրդին: Այս ծանր պահին զորակցություն եմ հայտնում զոհերի ընտանիքներին և հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում շուտափույթ ապաքինում»:
Երեկ ուշ երեկոյան է տեղի ունեցել Մալագայից Մադրիդ և Մադրիդից Հուելվա ուղևորվող գնացքների դիմահար բախումը։ Երկաթուղայի աղետի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր ու վիրավորներ: