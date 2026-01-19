Իսպանիայում երկաթուղային աղետի զոհերի թիվը հասել է 39-ի

Իսպանիայի հարավում կիրակի երեկոյան տեղի ունեցած երկաթուղայի աղետի զոհերի թիվը հասել է 39-ի։ Այս մասին X-ի իր օգտահաշվում գրել է Իսպանիայի տրանսպորտի նախարար Օսկար Պուենտեն՝ հատուկ ընդգծելով, որ զոհերի թիվը «դեռևս վերջնական չէ»։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ այս պահին Կորդոբա նահանգի հիվանդանոցներում աղետից տուժած 48 մարդ է գտնվում, նրանցից 12-ը՝ վերակենդանացման բաժանմունքներում։
Մալագայից Մադրիդ և Մադրիդից Հուելվա ուղևորվող գնացքների դիմահար բախումը տեղի էր ունեցել երեկ ուշ երեկոյան։ Աղետի պատճառների մասին Իսպանիայի կառավարությունը դեռ չի հաղորդում։