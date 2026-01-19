Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսպանիայում բախվել են երկու արագընթաց գնացքներ, կա 21 զոհ

Իսպանիայի հարավում բախվել են երկու արագընթաց գնացքներ, ոստիկանության տվյալներով՝ զոհվել է առնվազն 21 մարդ, հաղորդում է Reuters-ը:

Գնացքներից մեկը դուրս է եկել գծերից և բախվել հանդիպակաց ընթացող մյուս գնացքին:

Վթարը տեղի է ունեցել Կորդոբա նահանգում՝ մայրաքաղաք Մադրիդից մոտ 360 կմ հարավ:

Հոսպիտալացված 75 մարդուց 15-ը գտնվում են ծանր վիճակում:

Երկու գնացքներում մոտ 400 ուղևոր կար:

Վթարի պատճառը դեռ հայտնի չէ, լրագրողներին հայտնել է Իսպանիայի տրանսպորտի նախարար Օսկար Պուենտեն՝ հավելելով, որ տարօրինակ է, որ ռելսերից դուրս գալը տեղի է ունեցել ճանապարհի ուղիղ հատվածում:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG