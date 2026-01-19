Իսպանիայում բախվել են երկու արագընթաց գնացքներ, կա 21 զոհ

Իսպանիայի հարավում բախվել են երկու արագընթաց գնացքներ, ոստիկանության տվյալներով՝ զոհվել է առնվազն 21 մարդ, հաղորդում է Reuters-ը:
Գնացքներից մեկը դուրս է եկել գծերից և բախվել հանդիպակաց ընթացող մյուս գնացքին:
Վթարը տեղի է ունեցել Կորդոբա նահանգում՝ մայրաքաղաք Մադրիդից մոտ 360 կմ հարավ:
Հոսպիտալացված 75 մարդուց 15-ը գտնվում են ծանր վիճակում:
Երկու գնացքներում մոտ 400 ուղևոր կար:
Վթարի պատճառը դեռ հայտնի չէ, լրագրողներին հայտնել է Իսպանիայի տրանսպորտի նախարար Օսկար Պուենտեն՝ հավելելով, որ տարօրինակ է, որ ռելսերից դուրս գալը տեղի է ունեցել ճանապարհի ուղիղ հատվածում: