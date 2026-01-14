Anadolu. «Ալիջան» անցակետում աշխատանքները 90 տոկոսով ավարտված են»

«Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող «Ալիջան» անցակետում աշխատանքները 90 տոկոսով ավարտված են», - այսօր տեղեկացրել է Թուրքիայի պետական Anadolu լրատվական գործակալությունը։
«Անցակետում կառուցվել են սահմանապահ և մաքսային գործառույթների համար նախատեսված շինություններ, տեղադրվել են գովազդային պաստառներ, որոնք պետք է խրախուսեն Հայաստանից Թուրքիա ժամանողներին այցելել Իգդիր ու հարակից շրջանները», - տեղեկացնում է թուրքական լրատվամիջոցը։
Anadolu-ի տեղեկություններով՝ այսօր անցակետ է ժամանել նաև Իգդիրի նահանգապետ Էրջան Թուրանը։ Տեղի պաշտոնյաները նրան ներկայացրել են կատարված աշխատանքները։