Բեռլինը և Լոնդոնը Կիևին օգնություն են խոստացել ՀՕՊ-ի ուժեղացման համար

Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմը դադարեցնելու բանակցությունների ֆոնին Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան Կիևին հետագա աջակցություն են խոստացել, առաջին հերթին՝ հակաօդային պաշտպանության ուժեղացման համար։

Հաջորդ տարի Գերմանիան Բունդեսվերի պաշարներից «զգալի քանակությամբ» Sidewinder հրթիռներ կփոխանցի Ուկրաինային, հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը:

Նա հավելել է, որ 2026 թվականին Բեռլինն էլ ավելի կընդլայնի աջակցությունը Կիևին:

Մեծ Բրիտանիան, իր հերթին, մոտ 710 միլիոն եվրո կներդնի Ուկրաինային ՀՕՊ-ի ամրապնդման հնարավորություններով ապահովելու համար, հայտարարել է Միացյալ Թագավորության պաշտպանության նախարար Ջոն Հիլին:

Հիլի խոսքով՝ այդ փաթեթի շրջանակներում Կիևը կստանա ՀՕՊ համակարգեր, հրթիռներ և անօդաչու թռչող սարքերի ոչնչացման համար նախատեսված ավտոմատ պտուտահաստոցներ:

Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիգալը համատեղ նիստի ժամանակ շնորհակալություն է հայտնել դաշնակիցներին 2025 թվականին օգնության ռեկորդային ծավալի համար։

