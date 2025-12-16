«Ամերիկացիները հասկացել են, որ հարկավոր է վերացնել ուկրաինական հակամարտությունը ծնող պատճառները», - Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։
Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի պնդմամբ՝ ամերիկացիներն ասել են՝ «որևէ ՆԱՏՕ [Ուկրաինայում] լինել չի կարող»։
«Նրանք նաև հստակորեն ասել են՝ այն հողերը, որտեղ ռուսները ապրել են հարյուրամյակներ շարունակ, կրկին պետք է ռուսական դառնան», - հայտնել է Լավրովը։
Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի խոսքով՝ Մոսկվայի պահանջների թվում են նաև Ուկրաինայի Ուղղափառ եկեղեցու իրավունքների և ռուսաց լեզվի կարգավիճակի վերականգնումը։