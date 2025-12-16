Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լավրով․ «Ամերիկացիները հասկացել են ուկրաինական հակամարտությունը ծնող պատճառները»

«Ամերիկացիները հասկացել են, որ հարկավոր է վերացնել ուկրաինական հակամարտությունը ծնող պատճառները», - Իրանի պետական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։

Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի պնդմամբ՝ ամերիկացիներն ասել են՝ «որևէ ՆԱՏՕ [Ուկրաինայում] լինել չի կարող»։

«Նրանք նաև հստակորեն ասել են՝ այն հողերը, որտեղ ռուսները ապրել են հարյուրամյակներ շարունակ, կրկին պետք է ռուսական դառնան», - հայտնել է Լավրովը։

Ռուսաստանի ԱԳ նախարարի խոսքով՝ Մոսկվայի պահանջների թվում են նաև Ուկրաինայի Ուղղափառ եկեղեցու իրավունքների և ռուսաց լեզվի կարգավիճակի վերականգնումը։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG