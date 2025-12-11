Արցախի ներկայացուցչությունում խուզարկություն է

Քննչական կոմիտեն խուզարկությունն է իրականացնում Արցախի ներկայացուցչությունում: Այս մասին հայտնում են «Պատիվ ունեմ» խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը և Արցախի խորհրդարանի «Արդարություն» խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը:
«Արցախի ներկայացուցչությունում, արցախցիների վերադարձին վերաբերվող խորհրդարանական լսումներից մեկ օր անց` այսօր, Քննչական կոմիտեն ներկայացուցչությունում խուզարկություններ է իրականացնում», - նշել է Աբրահամյանը:
Քննչական կոմիտեն հաստատում է այս տեղեկությունը՝ հայտնելով է, որ քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են անհրաժեշտ քննչական գործողություններ: Թե ինչ քրեական վարույթ է, ՔԿ-ն չի մանրամասնում:
Նախօրեին Արցախի ներկայացուցչությունում խորհրդարանական լսումներ էին, որի ընթացքում արցախցի գործիչները հայտարարեցին, թե Լեռնային Ղարաբաղ հավաքական վերադարձի իրենց իրավունքից հրաժարվել չեն պատրաստվում: