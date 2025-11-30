Մատչելիության հղումներ

Հոնկոնգի հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 146-ի

Հոնկոնգի բնակելի համալիրում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 146-ի, հայտնում է Associated Press-ը:

Հոնկոնգի ոստիկանությունը հայտնել էր, որ դիակներ է հայտնաբերել ինչպես բնակարաններում, այնպես էլ տանիքներին։

Հոնկոնգի հակակոռուպցիոն մարմինը բազմաբնակարան շենքում բռնկված խոշոր հրդեհի հետաքննության շրջանակներում ձերբակալել է 9 մարդու, այդ թվում՝ շինարարական ընկերության երեք աշխատակցի:

Ոստիկանական տվյալներով՝ շենքերը պատված են եղել պաշտպանական ցանցով և պլաստիկով, որոնք կարող են չհամապատասխանել հրդեհային ստանդարտներին:


