Խոշոր հրդեհ Հոնկոնգում, կան զոհեր

Հոնկոնգի բնակելի համալիրում բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 44 մարդ, 45- ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, հայտնում է Reuters-ը: 279 մարդ անհետ կորած է համարվում, իսկ 900-ը տեղափոխվել են ութ տարբեր ապաստարաններ։

Համալիրի ութ շենքում տեղակայված է 2,000 բնակարան, որտեղ ապրում է ավելի քան 4,600 մարդ։

Ոստիկանական տվյալներով՝ շենքերը պատված են եղել պաշտպանական ցանցով և պլաստիկով, որոնք կարող են չհամապատասխանել հրդեհային ստանդարտներին:

«Մենք հիմքեր ունենք կարծելու, որ ընկերության պատասխանատու կողմերը անփույթ են եղել, ինչը հանգեցրել է այս պատահարին և թույլ տվել, որ հրդեհը տարածվի՝ առաջացնելով մեծ թվով զոհեր», — ասել է Հոնկոնգի ոստիկանապետը:

Նրա խոսքով՝ շինարարական ընկերության երեք աշխատակից ձերբակալվել են:



