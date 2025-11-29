Պայթյուններ՝ Բոսֆորի նեղուցի մոտ գտնվող երկու լցանավերի վրա

Ուրբաթ օրը պայթյուններ են որոտացել Սև ծովում՝ Թուրքիայի Բոսֆորի նեղուցի մոտ, գտնվող երկու լցանավերի վրա. ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, հայտնում է Reuters-ը:
Թուրքիայի իշխանություններն ու աղբյուրները տեղեկացրել են, որ իրականացվում են որոնողափրկարարական աշխատանքներ։
274 մետր երկարությամբ Kairos լցանավը Եգիպտոսից ուղևորվում էր դեպի Ռուսաստան, տեղեկացրել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարությունը։
«Kairos-ը ուղևորվում էր Ռուսաստանի Նովոռոսիյսկ նավահանգիստ, երբ հաղորդվել է «արտաքին հարվածի» մասին, որի հետևանքոց հրդեհ է բռնկել թուրքական ափից 28 ծովային մղոն հեռավորության վրա», - Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել է Թուրքիայի ծովային գործերի վարչությունը։
Նույն աղբյուրը հայտնել է, որ Virat անունով մեկ այլ տանկեր ևս ենթադրաբար հարվածի է ենթարկվել՝ ափից 35 ծովային մղոն հեռավորության վրա, և դեպքի վայր են ուղարկվել փրկարարական ստորաբաժանումներ ու առևտրային մի նավ։
LSEG-ի տվյալներով՝ Kairos-ը և Virat-ը ներառված են այն նավերի ցանկում, որոնց վրա կիրառվել են Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները: