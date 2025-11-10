Մատչելիության հղումներ

Կաթողիկոսը Արշակ արքեպիսկոպոսին վերագրվող տեսանյութերի հետ կապված հարցի ուսումնասիրության համար հանձնախումբ է ստեղծել

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող անպարկեշտ բովանդակությամբ տեսանյութերի հետ կապված հարցի ուսումնասիրության և եզրակացություն ներկայացնելու համար ստեղծել է հանձնախումբ՝ հաշվի առնելով ներկայացված առաջարկները: Այս մասին «Ազատությանը» հայտնեց Մայր Աթոռի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը:

Նա նաև հերքել է Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսի հրաժարականի և Արշակ արքեպիսկոպոսի կագալուծության պահանջի մասին տեղեկատվությունը:

Ավելի վաղ տելեգրամյան ալիքում հրապարակվել էին խիստ անձնական բնույթի տեսանյութեր, կից գրառմամբ, թե այդտեղ Մայր Աթոռի դիվանապետն է: Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:


