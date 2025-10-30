Արշակ արքեպիսկոպոսին վերագրվող տեսանյութերի հաղորդման առնչությամբ վարույթ է նախաձեռնվել

Մայր Աթոռի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանին վերագրվող տեսագրությունների վերաբերյալ հաղորդման առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, «Ազատությանը» հայտնում են Քննչական կոմիտեից:
Վարույթը նախաձեռնվել է Քրեական օրենսգրքի 204-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով (անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը խախտելը՝ տեղեկության գաղտնի հավաքման համար նախատեսված տեխնիկական հատուկ միջոց օգտագործելով):
Հոկտեմբերի 25 -ին Դանիել Իոաննիսյանի «Իրազեկ քաղաքացիների միավորում» կազմակերպությունը Արշակ սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի տարածման փաստով հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել դատախազությանը: 4 օր անց միայն հաղորդումն ուղարկվել էր Քննչական կոմիտե՝ քրեական վարույթ նախաձեռնելու հարցը լուծելու նպատակով:
Նախորդ շաբաթ մի նորահայտ տելեգրամյան ալիքում հրապարակվել էին խիստ անձնական բնույթի տեսանյութեր, կից գրառմամբ, թե այդտեղ Մայր Աթոռի դիվանապետն է: