«Ինչ-որ վատ բան կա՞ Կադիրովի հետ կապված». Ալեն Սիմոնյանի հարցը ընդդիմադիր պատգամավորին

«Փաշինյանը սրտիկների քողի տակ ընդդիմախոսներին է հետապնդում». ընդդիմության պնդմամբ՝ Հայաստանում 37 թվի մթնոլորտ է
«Քաղաքական հետապնդումներ», «գաղտնալսումներ», «երկակի ստանդարտներ»: Խորհրդարանական ընդդիմությունն այսօր կոնկրետ օրինակներով էր փորձում ցույց տալ, որ Հայաստանում բռնաճշումներ են:
«Ժողովուրդ ջան, այո, երկրում 37 թվի մթնոլորտ է», - ասաց «Հայաստան» խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը և նշեց, - «Ոզո՞ւմ եք մեկ օրինակով ցույց տամ, որ եկեղեցու դեմ կատարվողը բացառապես քաղաքական արշավ է անձամբ Վեհափառի նկատմամբ»:
«Հայաստան» խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը գաղտնալսված 2 տարբեր ձայնագրություններ համեմատեց: Իշխանական մամուլն օրերս հրապարակեց մի հեռախոսազրույց, որում ենթադրաբար Նաթան սրբազանը խոսում է մի քահանայի հետ, ով բողոքում է, թե իրեն Վեհափառը ստիպում է մասնակցել ընդդիմության ցույցերին:
Քննչական կոմիտեն անմիջապես քրեական վարույթ հարուցեց ոչ թե ապօրինի ձայնագրության փաստով, այլ հանրահավանքներին հարկադրաբար մասնակից դարձնելու հոդվածով:
Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցրեց մեկ այլ գաղտնալսված ձայնագրություն, որում Փաշինյանը, ԱԱԾ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն ու ՀՔԾ պետ Սասուն Խաչատրյանը քննարկում էին ՀԱՊԿ-ում Գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի կալանավորման հարցը, բայց այս դեպքում արդեն քրեական գործ հարուցվեց ապօրինի ձայնագրության փաստով:
«Հայաստան» խմբակցությունից Աննա Գրիգորյանն էլ ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, թե կոնկրետ ե՞րբ և ինչո՞ւ Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց արշավը կաթողիկոսի դեմ: Ընդդիմադիր պատգամավորը հարց տվեց՝ այն բոլոր բամբասանքները, որոնք Փաշինյանն այսօր վերագրում է կաթողիկոսին, դրանց մասին նա տեղյակ չէ՞ր 2018 -ից սկսած, երբ սելֆիներ էր անում Վեհափառի հետ, և ինչո՞ւ 2024-ից հետո սկսեց հիշել այդ ամենի մասին:
«Էդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ կաթողիկոսը Բեռնում խոսում էր Արցախի ժողովրդի իրավունքների մասին, վերադարձի իրավունքների մասին, գերիների մասին: Մինչև 2024 թվականն այս մարդիկ ձայն ու ծպտուն չեն հանել, սկսել են խոսել բացառապես այն ժամանակ, երբ ադրբեջանական պատվեր է իջեցվել հայկական ամենակարևոր, ինքնությունը պահպանող ինստիտուտներից մեկը վերացնել: Սա է մոտիվը», - ասաց Գրիգորյանը:
Աննա Գրիգորյանը նկատեց, որ Վեհափառի դեմ պայքարում իշխանությունը սատարում է կարգալույծ մի քահանայի, ում իդեալը Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովն է: Խոսքը կարգալույծ արված Ստեփան Ասատրյանի մասին է, ով երեկ վերահաստատել էր դիրքորոշումը, որ Հայաստանին Կադիրովի նման ղեկավար է պետք. «Ճիշտն ասած՝ հիմա էլ եմ Կադիրովի նման ղեկավար ցանկանում և սխալ չեմ համարում: Իսկ դուք կարծում եք, որ Կադիրովը բռնապե՞տ է, այդ նույն բանը Չեչնիայում կարո՞ղ եք հայտարարել, Չեչնիայի ժողովուրդն իրեն շատ սիրում է»:
«Եթե ձեր բառապաշարով խոսեի՝ մի փայլուն ռուսաստրուկ: Բա գնացեք, այո, կիրակի օրը կարգալույծ եղածի պատարագին մասնակցեք, Կադիրովի անունով կերդվեք», - հայտարարեց Աննա Գրիգորյանը:
Բռնապետ Ռամզան Կադիրովին շտապեց պաշտպանել Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը. «Ինչի՞ ես խոսում երկրի ղեկավարի մասին վատ երանգով, ինչ-որ վատ բան կա՞ Կադիրովի հետ կապված, ինչ-որ կարծիք ունե՞ք, դուրս եկեք ասեք»: