«Իշխանությունը չարաշահել է վարչական ռեսուրսը». «Հետք»-ի բացահայտումը

«Ինչո՞ւ ձեզ կարելի է, ձեր դեպքում խախտում չկա, բայց ընդդիմախոսների դեպքում ոչ միայն խախտում կա, այլ նաև իրավապահները շտապում են հանցագործություն որակել ու մարդկանց կալանքի տանել». երեկվանից իշխող ուժի հասցեին այս մեղադրանքներն են հնչում «Հետք»-ի հրապարակումից հետո:
«Ստացվում է, որ հանրահավաքների մարդկանց բերելու համար օգտագործվել են վարչական ռեսուրսներ, իշխանությունը, որը խիստ քննադատում է ցույցներին վարչական ռեսուրս օգտագործելու դեպքերը, ինքն է դա արել», - նշում է «Հետք»-ի լրագրող Արմեն Ղազարյանը:
«Հետք»-ը երեկ հրապարակեց 2023-ի Երևանու ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» ֆեյսբուքյան փակ խմբում վարչապետ Փաշինյանի գրառումներից մեկը: «Հետք»-ի լրագրողին ևս ավելացրել էին այս փակ խմբում, ապա հեռացրել:
Վարչապետը հորդորում էր մասնակցել հաջորդ օրը մայրաքաղաքում կայանալիք ՔՊ հանրահավաքին, ապահովել մարդաշատությունը:
«Հարգելի գործընկերներ, հույս ունեմ՝ բոլորս հասկանում ենք Երևանի առաջիկա ընտրությունների հատուկ կարևորությունը: Այս առումով խնդրում եմ բոլոր ջանքերը գործադրել վաղը ժամը 18-ից Էրեբունի թանգարանի հարակից հրապարակից նախատեսված մեր երթի բազմամարդությունն ու էներգետիկան ապահովելու համար: Երթից հետո տեղի է ունենալու հանրահավաք, որը նույնքան կարևոր է: Յուրաքանչյուրդ խնդրում եմ ներգրավեք ձեր ընտանիքների անդամներին, ընկերներին, բարեկամներին, համախոհներին: Վարչական ռեսուրսի կիրառումը բացառել», - նշել է վարչապետը:
Կուսակիցների փակ խմբում արված այս գրառման տակ, ինչպես բացահայտել են հետաքննող լրագրողները, վարչապետին արձագանքել են օրինակ Կոտայքի փոխմարզպետը, որ խոստացել էր 25-30 հոգի բերել, Գավառի ավագանու ՔՊ-ական անդամը և այլոք:
Արդյոք սա առնվազն վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ՞: «Հետք»-ի՝ երեկվա հրապարակման հեղինակ Արման Ղազարյանի կարծիքը միանշանակ է. «Ե՛վ արդեն կարգալույծ եղած Տեր Արամը, և՛ Տեր Աղանը, ով խոսում էր Նաթան սրբազանի հետ, իրենք ասում էին, որ «մեզ ասել են ՝ կգնաք հավաքի», Փաշինյանն էլ ասել է՝ կգաք հանրահավաքի, հիմա կարող ենք ասել, որ դա եկեղեցի է, կուսակցություն չէ, բայց ինչպես Փաշինյանն է «Քաղաքացիական պայմանագրի» անդամների վերադասն, այնպես էլ կաթողիկոսը իր հոգևորականների վերադասն է»:
Մինչդեռ Երևանի ավագանու ընտրություններին դիտորդություն անցկացրած իրավապաշտպան Վարդինե Գրիգորյանը երեկվանից Ֆեյսբուքում հակադարձում է «Հետք»-ին ու մյուսներին, որ վարչապետի այս գրառման բացահայտմամբ որևէ գաղտնիք կամ հանցանք ջրի երես դուրս չի եկել, որ վարչապետն ինքն է շեշտել, հորդորել, որ վարչական ռեսուրսը չչարաշահեն, ու նրա այս հորդորը ոչ վարչական ռեսուրսի չարաշահում է, ոչ էլ ավելին՝ ընտրական հանցագործություն: Ըստ մասնագետի, սա նույնը չէ, ինչ, օրինակ, վերջերս տեղի ունեցավ մի շարք հոգևորականների հետ: Կաթողիկոսի նախկին գավազանակիր Աղան աբեղա Երնջակյանը կաթողիկոսին մեղադրեց իրեն ընդդիմադիրներին հավաքին մասնակցելուն հարկադրելու համար:
«Այն տեքստը, որը գրել է վարչապետը չի ենթադրում պատասխանատվություն, փաստացի ուղղակի ասում է՝ «մեզ համար շատ կարևոր է, կմասնակցեք ու վարչական ռեսուրսը չչարաշահեք», ոչ մի ձև սրան բացի զուտ կուսակցական քարոզչական միջոցառմանը սեփական կուսակիցն երի խրախուսել մասնակցելը չենք կարող ասել: Ցանկացած կուսակցություն, բնականաբար, իրականացնում է նախընտրական հավաքներ, դա իր գործունեությունից բխող գործողություն է, իր բնույթից, ինքը հենց էդ է անում», - ասաց Գրիգորյանը: