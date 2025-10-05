Մատչելիության հղումներ

Tomahawk հրթիռների մատակարարումն Ուկրաինային կհանգեցնի ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների խզման. Պուտին

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ եթե Միացյալ Նահանգները Tomahawk հրթիռներ մատակարարի Ուկրաինային՝ հարվածելու Ռուսաստանի տարածքի խորքը, ապա դա կհանգեցնի Մոսկվայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների խզմանը:

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսն անցյալ ամիս հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը քննարկում է Ուկրաինայի խնդրանքը մեծ հեռահարության Tomahawk հրթիռներ ձեռք բերելու մասին, որոնք կարող են կիրառել՝ հարվածներ հասցնելու Ռուսաստանի տարածքի խորքին, այդ թվում՝ Մոսկվային:

«Դա կհանգեցնի մեր հարաբերությունների կամ առնվազն այն դրական միտումների ոչնչացմանը, որոնք ուրվագծվել են այդ հարաբերություններում», ասել է Պուտինը:

