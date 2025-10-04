Մատչելիության հղումներ

Ռուսական զորքերը փորձում են ներթափանցել Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի խորքեր

Դնեպրոպետրովսկի մարզ, Ուկրաինա, արխիվ
Դնեպրոպետրովսկի մարզ, Ուկրաինա, արխիվ

Ռուսական զորքերը փորձում են ներթափանցել Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի խորքեր, որտեղ ակտիվ մարտեր են ընթանում հարավ-արևելքում գտնվող մի շարք գյուղերում՝ Դոնեցկի և Զապորոժիեի մարզերի սահմանին։

Ռուսաստանյան իշխանամետ ռազմական բլոգերները հաղորդում են Վերբովո գյուղով դեպի Սոսնովկա և Նովոսելիվկա գյուղեր ռուսական զորքերի առաջխաղացման մասին։

Ուկրաինական DeepState նախագիծը, որը հետևում է ռազմաճակատում իրավիճակին, չի հաստատում ռուսաստանյան աղբյուրների պնդումները, նշելով, որ Վերբովոն գտնվում է «մոխրագույն գոտում», որտեղ պարբերաբար ներթափանցում են ռուսական հետևակի փոքր խմբեր, և տարածքը գտնվում է ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի «մշտական հսկողության» տակ։

