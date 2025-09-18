Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Դոնալդ Թրամփը ANTIFA շարժումը ներառեց ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ձախակողմյան ANTIFA շարժումը ներառվում է ահաբեկչական կազմակերպությունների շարքում։ «Ես նաև պահանջելու եմ խիստ ստանդարտներին համապատասխան հետաքննել այն աղբյուրները, որոնք ֆինանսավորում են այս շարժումը», – գրել է Միացյալ նահանգների նախագահը Truth Social հարթակում։


ANTIFA-ն հստակ կառուցվածք ու ղեկավարություն չունեցող գաղափարական շարժում է, և մնում է անորոշ՝ նախագահի այս հայտարարությունն ինչ իրավական ուժ կարող է ունենալ, նշում է Reuters գործակալությունը։

Թրամփի հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ Յուտայի դատախազները պաշտոնական մեղադրանք առաջադրեցին 22-ամյա Թայլեր Ռոբինսոնին՝ պահպանողական գործիչ Չարլի Քըրքի սպանության գործով։ Քննիչները, սակայն, դեռ կապ չեն հայտնաբերել Ռոբինսոնի և որևէ կազմակերպության միջև, իսկ հարձակման շարժառիթները մնում են անհայտ։

Թրամփը դեռ 2020-ին էր առաջարկել ANTIFA-ն ահաբեկչական շարժում ճանաչել՝ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունիցհետո բռնկված բողոքի ակցիաների ֆոնին։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG