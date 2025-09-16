Մատչելիության հղումներ

APA. «Զանգեզուրի միջանցքը» 95 տոկոսով պատրաստ է»

Ադրբեջանի կառավարության շենքը, արխիվ
Ադրբեջանի կառավարության շենքը, արխիվ

Հորադիզից դեպի Հայաստանի հետ սահման տանող ճանապարհի շինարարությունը գրեթե ավարտված է։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական APA գործակալությունը՝ վկայակոչելով երկրի կառավարությանը։

«Հորադիզ-Ջաբրայիլ-Զանգելան-Աղբենդ ճանապարհի՝ Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը իրականացված է 95 տոկոսով», - հաղորդում է գործակալությունը։

APA-ի պնդմամբ՝ 149 կիլոմետր ընդհանուր երկարություն ունեցող ճանապարհի 123 կիլոմետրն արդեն իսկ կառուցված է։

«Նորակառույց ճանապարհը համապատասխանում է միջազգային բոլոր չափանիշներին, դրա լայնությունը 14-ից 21 մետր է», - տեղեկացնում են ադրբեջանական աղբյուրները։



