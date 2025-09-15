Մատչելիության հղումներ

Միքայել սրբազանի փաստաբանը կրկին բացարկ հայտնեց դատավորին

Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել սրբազանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը դատական նիստին նախքան պաշտպանական ճառով հանդես գալը կրկին բացարկ հայտնեց դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին։ Միջնորդությունը մերժվեց:

Նախորդ նիստին Զոհրաբյանի նույնաբովանդակ միջնորդությունը ևս մերժվել էր:

Դատարանը սեպտեմբերի 2-ի նիստին բավարարել էր դատախազի համապատասխան միջնորդությունը՝ երկարաձգելու արքեպիսկոպոս Աջապահյանի կալանքը առնվազն մեկ ամսով:

Միքայել արքեպիսկոպոսի գործով դատական նիստն արդեն մտնում է ավարտական փուլ։ 5 փաստաբաններից վերջինի՝ Զոհրաբյանի հերթն է հակադարձելու դատախազի՝ սրբազանին մեղավոր ճանաչելու պահանջին։

Փաստաբանական թիմն արդեն երրորդ օրը պաշտպանական ճառերում պնդում է՝ սրբազանը պատժվում է իր մտքերի համար, իսկ նրա խոսքը կոչ անվանելը մանիպուլյացիա է։

Շիրակի թեմի առաջնորդին երկու ամսով կալանավորել են հունիսի 28-ին, օգոստոսի 15-ին ևս դատարանը տասն օրով երկարաձգել է կալանքը:

62-ամյա Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։

