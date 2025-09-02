Դատարանը շտապում է Աջապահյանի գործով մեղադրական վերդիկտ կայացնել. Արա Զոհրաբյան

«Դատարանը շտապում է մեղադրական վերդիկտ կայացնել», - Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի փաստաբաններից Արա Զոհրաբյանն այսօր դատական նիստի հենց մեկնարկին այս հայտարարությունն արեց՝ գործը քննող դատավոր Արմինե Մելիքսեթյանին բացարկ հայտնելով։
Միջնորդությամբ, որը շատ արագ մերժվեց, Զոհրաբյանը պնդում էր նաև, որ պատշաճ չի ծանուցվել նիստերի մասին, դատավորը նորմեր է խախտել, և պաշտպանը վստահ է, որ Մելիքսեթյանը չի կարող արդար վճիռ կայացնել։
Նշենք, որ Զոհրաբյանը բացառապես առաջին նիստին է ներկա եղել։
Մեկ այլ միջնորդությամբ Զոհրաբյանը պահանջեց նաև վերսկսել ապացույցների հետազոտությունը։ Դատախազության ներկայացուցիչները դեմ արտահայտվեցին այս միջնորդությանը ևս՝ հիմնավորելով, որ Աջապահյանի չորս պաշտպանները իրազեկված են եղել նիստերի մասին։ Դատավորն այս միջնորդությունը նույնպես մերժեց։
Նիստը շարունակվում է պաշտպանական կողմի ելույթներով։ Նախորդ նիստին միայն Երեմ Սարգսյանի ելույթը հաջորդեց մեղադրական ճառին։
Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։ Մեղադրանքի հիմքում նրա մեկ տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին: Ընդ որում՝ մեկ տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել: Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունն արել է նաև 2025-ի հունիսին։
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել Աջապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարի ազատազրկում: