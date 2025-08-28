Մեղադրող կողմը դատարանին միջնորդեց Աջապահյանին մեղավոր ճանաչել՝ իշխանությունը զավթելու հոդվածով

Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով մեղադրող կողմը դատարանին միջնորդեց մեղավոր ճանաչել Շիրակի թեմի առաջնորդին՝ իշխանությունը զավթելու հոդվածով:
Մեղադրական ճառում դատախազ Վահան Հարությունյանը կրկնեց մեղադրանքի հիմքում «Գալայ»-ով հեռարձակված մի հարցազրույց, որտեղ ըստ մեղադրող կողմի, հեղաշրջման կոչ է հնչել։ Ընդ որում՝ մեկ տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել: Դատախազությունը հիմնավորում է, թե Աջապահյանն այս հայտարարությունն արել է նաև 2025-ի հունիսին։
Մինչդեռ փաստաբանական թիմը նախորդ նիստում պնդում էր. «Այդ նախադասություններում Աջապահյանը կոչով չի դիմում որևէ մեկին, որևէ մեկին չի հրավիրում, չի կանչում, այլ պարզապես արտահայտում է իր սեփական կարծիքը՝ վերլուծելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, ինչի մասին արտահայտում է իր գնահատողական դատողությունները նախագահներ Քոչարյանի և Սերժի պահվածքի մասին: Ավելին՝ այս նախադասություններում Աջապահյանը վերապատմում է նախկինում իր արտահայտած կարծիքները ու վերլուծում դրանք՝ պարզապես արտահայտելով դատողություններ առանց կոչի»:
Դատական այս գործընթացը բավական արագ է ընթանում։ Գրեթե ամեն օր նիստ կա, որոշները շարունակվում են աշխատանքային ժամի ավարտից հետո: Այսօր կլսենք պաշտպանական ճառերը։
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում արքեպիսկոպոս Աջապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում:
Առավել մանրամասն՝ այստեղ