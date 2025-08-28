Մեղադրող կողմը դատարանին միջնորդեց Աջապահյանին մեղավոր ճանաչել՝ իշխանությունը զավթելու հոդվածով

Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով մեղադրող կողմը դատարանին միջնորդեց մեղավոր ճանաչել Շիրակի թեմի առաջնորդին՝ իշխանությունը զավթելու հոդվածով:
Մեղադրական ճառում դատախազ Վահան Հարությունյանը կրկնեց մեղադրանքի հիմքում «Գալա»-ով հեռարձակված մի հարցազրույց, որտեղ ըստ մեղադրող կողմի, հեղաշրջման կոչ է հնչել։ Ընդ որում՝ մեկ տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել: Դատախազությունը հիմնավորում է, թե Աջապահյանն այս հայտարարությունն արել է նաև 2025-ի հունիսին։
Մինչդեռ փաստաբանական թիմը նախորդ նիստում պնդում էր. «Այդ նախադասություններում Աջապահյանը կոչով չի դիմում որևէ մեկին, որևէ մեկին չի հրավիրում, չի կանչում, այլ պարզապես արտահայտում է իր սեփական կարծիքը՝ վերլուծելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, ինչի մասին արտահայտում է իր գնահատողական դատողությունները նախագահներ Քոչարյանի և Սերժի պահվածքի մասին: Ավելին՝ այս նախադասություններում Աջապահյանը վերապատմում է նախկինում իր արտահայտած կարծիքները ու վերլուծում դրանք՝ պարզապես արտահայտելով դատողություններ առանց կոչի»:
Դատախազը նաև որպես ապացույց ներկայացրեց սրբազանի օրագիրը՝ պնդելով, որ հենց այստեղ երևում է՝ Աջապահյանը հետաքրքրված էր, որ հնարավորինս շատ մարդ դիտեր իր այդ հարցազրույցները։
Օրագիրը հայտնաբերել են արքեպիսկոպոսի կեցավայրում իրականացված խուզարկությամբ՝ նրա համակարգչում: Ապացույցների հետազոտման ժամանակ նախորդ նիստերում ներկայացվել էին տեսանյութեր։ Դրանցից մեկում երևում էր՝ ինչպես են իրականացվել քննչական բոլոր գործողությունները։ Փաստաբանական թիմը պնդում էր ամբողջ ընթացքում, որ այդ գործողությունները տեղի են ունեցել լրջագույն խախտումներով, և հենց այդ պատճառով՝ թերահավատ են ներկայացված ապացույցների վերաբերյալ, այդ թվում՝ թե ինչպես են նրանք այս օրագիրը հայտնաբերել:
Դատական այս գործընթացը բավական արագ է ընթանում։ Գրեթե ամեն օր նիստ կա, որոշները շարունակվում են աշխատանքային ժամի ավարտից հետո: Այսօր կլսենք պաշտպանական ճառերը։
Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում արքեպիսկոպոս Աջապահյանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարվա ազատազրկում: