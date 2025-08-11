Նեթանյահուն և Թրամփը քննարկել են իրավիճակը Գազայում

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկել են իրավիճակը Գազայում, հայտնում Time of Israel-ը՝ հղում անելով վարչապետի գրասենյակին։
«Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Թրամփին պատերազմի սկզբից ի վեր Իսրայելին ցուցաբերած անսասան աջակցության համար», - ասված է հաղորդագրությունում։
Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն նախօրեին հայտարարել էր, որ չի ցանկանում երկարացնել պատերազմը և ակնկալում է Գազայում նոր հարձակողական գործողությունը «բավականին արագ» ավարտել։