Նեթանյահուն և Թրամփը քննարկել են իրավիճակը Գազայում

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը քննարկել են իրավիճակը Գազայում, հայտնում Time of Israel-ը՝ հղում անելով վարչապետի գրասենյակին։

«Նեթանյահուն շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Թրամփին պատերազմի սկզբից ի վեր Իսրայելին ցուցաբերած անսասան աջակցության համար», - ասված է հաղորդագրությունում։

Իսրայելի վարչապետ Բենիամին Նեթանյահուն նախօրեին հայտարարել էր, որ չի ցանկանում երկարացնել պատերազմը և ակնկալում է Գազայում նոր հարձակողական գործողությունը «բավականին արագ» ավարտել։


