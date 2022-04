Բլինքենը վերահաստատում է Ուկրաինային աջակցությունը շարունակելու ԱՄՆ հանձնառությունը Պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը՝ շարունակելու ռազմական, տնտեսական և հումանիտար աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային։ Բլինքենն այդ հարցերը քննարկել է Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբայի հետ հեռախոսազրույցում, ասվում է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսի հայտարարության մեջ։ Չորեքշաբթի օրը նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց Կիևին ևս 800 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն տրամադրելու Վաշինգտոնի որոշման մասին։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Բայդենը Զելենսկուն հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է սատարել Կիևին The New York Times-ի փոխանցմամբ՝ Ուկրաինա են այցելել ԱՄՆ Կոնգրեսի երկու անդամներ: Մոնտանա նահանգից սենատոր Սթիվ Դեյնսը և Ինդիանայից կոնգրեսական Վիկտորիա Սփարցը եղել են Կիևում և Ուկրաինայի մայրաքաղաքի արվարձաններում, այդ թվում՝ Բուչայում և Բորոդյանկայում։ Ամերիկյան պարբերականի տվյալներով՝ կոնգրեսականները գնացքով Կիև են ժամանել Արևմտյան Ուկրաինայի տարածքից։ Սա ԱՄՆ պաշտոնյաների առաջին այցն է Ուկրաինա պատերազմի սկզբից ի վեր։ Read more











Իգոր Խովաևը՝ Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը նշանակվել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով: Այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան: «Հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Իգոր Խովաևը կշարունակի աշխատանքը նոր պաշտոնում՝ որպես Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի հատուկ ներկայացուցիչ: Ուշադրության կենտրոնում կլինի խաղաղության պայմանագրի նախապատրաստումը: Ակնկալում ենք Բաքվում և Երևանում մեր դաշնակիցների և գործընկերների կողմից աջակցություն Խովաևի ջանքերին: Բաց ենք կառուցողական համագործակցության մյուս հետաքրքրված դերակատարների հետ», - ասել է Զախարովան: Նա նշել է, թե Խովաևի նոր կարգավիճակը կապված է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակում Մոսկվայի հետ շփումներից հրաժարվելու Վաշինգտոնի և Փարիզի դիրքորոշման հետ: Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցչի խոսքով՝ Վաշինգտոնն ու Փարիզը փետրվարի 24-ից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում դադարեցրել են բոլոր շփումները Մոսկվայի հետ։ «Մինչդեռ Հարավային Կովկասում իրական իրավիճակը թույլ չի տալիս բանակցային դադարներ։ Տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղություն և կայունություն վերականգնելու համար անհրաժեշտ են հետագա հետևողական քայլեր, քանի որ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան դադարեցրել են համագործակցությունը Մինսկի խմբում», - ասել է Զախարովան։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը լի է վճռականությամբ՝ աջակցելու Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը։ Զախարովան հայտնել է, որ այդ թեման քննարկվել է ապրիլի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցներում, իսկ դրանից մեկ օր առաջ՝ ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի ու Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ Լավրովի հեռախոսազրույցում։ Զախարովան ասել է, որ «Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև միջպետական հարաբերությունների» հաստատման համար Բաքվի առաջարկած բազային սկզբունքները և դրանց Երևանի արձագանքը հիմք են հանդիսացել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների մեկնարկի համար։ ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Ֆրանսիան ու ԱՄՆ-ը հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ՝ Մինսկի խմբի եռյակում. Լավրով











Գերագույն ռադան Ուկրաինայում ռուսական բանակի գործելակերպը «ցեղասպանություն» է որակել Ուկրաինայի խորհրդարանը՝ Գերագույն ռադան, պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի բանակի, քաղաքական և զինվորական ղեկավարների գործելակերպը որակել է որպես «ցեղասպանություն»: Օրինագիծն ընդունվել է 363 կողմ քվեներով: «Ռուսաստանի Դաշնության Զինված ուժերի գործողությունները ոչ միայն ագրեսիայի հանցագործություն է, այլ հետապնդում է ուկրաինացի ժողովրդի և նրա ինքնության համակարգային և հետևողական ոչնչացման, ինքնորոշման իրավունքից և ինքնուրույն զարգացումից զրկելու նպատակ: Դա պահանջում է 2022 թվականի փետրվարի 24-ին մեկնարկած Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի վերջին փուլում Ռուսաստանի Զինված ուժերի գործողություններն անհապաղ ճանաչել որպես Ուկրաինայի ժողովրդի ցեղասպանություն»,- ասվում է Գերագույն ռադայի ընդունած բանաձևին կից բացատրական գրությունում: Գերագույն ռադան դիմելու է ՄԱԿ-ին, ԵԽԽՎ-ին, ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովներին, արտասահմանյան պետությունների կառավարություններին և խորհրդարաններին Ուկրաինայում Ռուսաստանի բանակի գործողությունները ցեղասպանություն ճանաչելու ուղերձներով:











Իլոն Մասքը 41 միլիարդ դոլար է առաջարկում Twitter ընկերության համար Ամերիկացի միլիարդատեր, SpaceX, Tesla, Neuralink, OpenA և մի շարք այլ ընկերությունների հիմնադիր Իլոն Մասքն ասել է, թե պատրաստ է 41 միլիարդ կանխիկ դոլարով գնել Twitter ընկերությունը: Մասքի փոխանցմամբ, սոցիալական ցանցը, որն ինքը հաճախ է քննադատել, պետք է մասնավորեցվի արդյունավետ բարեփոխումներ իրականացնելու համար: Այս շաբաթ ավելի վաղ Մասքը հրաժարվել է միանալ Twitter-ի կառավարիչների խորհրդին այն բանից հետո, երբ հրապարակել է ընկերությունում իր բաժնեմասի չափը: Նա ընկերության ամենախոշոր բաժնետերերից է և ունի բաժնետոմսերի 9.2 տոկոսը: Մասքն առաջարկել է 54 դոլար 20 սենթ մեկ բաժնետոմսի դիմաց: Twitter-ի նախագահ Բրեթ Թեյլորին հասցեագրված նամակում նա գրել է, թե «իր կողմից վերջնական և լավագույն առաջարկն է»:











«Ղոդս» ուժերի հրամանատարը վերստին սպառնալիքներ է հնչեցնում Իսրայելի հասցեին Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի «Ղոդս» ուժերի հրամանատար Էսմայիլ Քաանին ասել է, որ հարկ եղած դեպքում Իրանն ամենակոշտ միջոցներով պայքարելու է Իսրայելի դեմ: Մարտ ամսվա ընթացքում Իրանը հրթիռներով հարված է հասցրել Իրաքյան Քրդաստանի մայրաքաղաք Էրբիլին: Թեհրանը հայտարարել է, թե հրթիռների թիրախն Իսրայելի գաղտնի հենակետերն էին: Գրոհը ծրագրվել է որպես պատասխան Սիրիայում Իրանի զինծառայողների սպանությանը: «











Կիպրոսում սկսվել է ռուսաստանցի չորս միլիարդատերերին քաղաքացիությունից զրկելու գործընթացը Կիպրոսի իշխանությունները սկսել են ռուսաստանցի 4 միլիարդատերերին և նրանց ընտանիքների 17 անդամներին քաղաքացիությունից զրկելու իրավական գործընթացը: Դրա պատճառը միլիարդատերերի նկատմամբ Եվրամիության կողմից պատժամիջոցների սահմանումն է: Ըստ O Phileleftheros (Ազատական) օրաթերթի, քաղաքացիությունից պետք է զրկվեն Միխայիլ Գուցերիևը, Ալեքսանդր Պոնոմարենկոն, Վադիմ Մոշկովիչը և Ալեքսեյ Կուզմիչյովը: ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Կիպրոսը քաղաքացիությունից զրկում է ռուսաստանցի 4 միլիարդատերերի՝ ընտանիքների հետ Forbes հանդեսի համաձայն, Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմից առաջ այդ չորսի կարողությունը կազմել է համապատասխանաբար 2.5, 2.9, 2.4 և 7.8 միլիարդ դոլար: Ընդհանուր հաշվով նրանց կարողությունը գնահատվում է 15.6 միլիարդ դոլար: Reuters լրատվական գործակալության տվյալներով, «ոսկե անձնագրերի» ծրագրով Կիպրոսի քաղաքացիություն է ստացել 6 հազար 779 օտարերկրացի, որոնցից 2 հազար 886-ը ռուսաստանցիներ են: «Ոսկե ծրագիրը» ենթադրել է քաղաքացիության տրամադրում Կիպրոսում խոշոր ներդրումներ կատարելու դիմաց: «Ոսկե անձնագրերի» ծրագիրը հետագայում չեղարկվել է այն բանից հետո, երբ հրապարակվել են փաստեր կեղծ փաստաթղթերով բազմաթիվ անձնագրեր թողարկելու մասին: Հիմա Կիպրոսի իշխանությունները ստուգում են քաղաքացիություն ստացած ևս 1100 մարդկանց փաստաթղթերը: Ավելի վաղ Եվրոպական միությունն է դիմել եվրոպական համայնքին՝ ռուսաստանցի մեծահարուստներին քաղաքացիությունից զրկելու կոչով: Read more











Մոսկվան անպայման կդիմի պատասխան քայլերի այն դեպքում, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան միանան ՆԱՏՕ-ին Ռուսաստանի նախագահը քննարկելու է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի հնարավոր անդամակցությանն արձագանքելու մի շարք տարբերակներ այն բանից հետո, երբ հարցի վերաբերյալ առաջարկներ կստանա Պաշտպանության նախարարությունից: Այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը: «Երբ մեր արևմտյան սահմանների ամրապնդման ծրագիրը կազմվի՝ նախագահի հետ հատուկ ժողովում կքննարկվեն բոլոր անհրաժեշտ ձեռնարկվելիք միջոցները»,- հայտնել է խոսնակը: Այդ մեկնաբանությամբ նա հանդես է եկել այն բանից հետո, երբ Պուտինի սերտ զինակիցներից Անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ, նախկին նախագահ և նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նախազգուշացրել է, թե Ռուսաստանն անպայման պատասխան քայլերի կդիմի, եթե Շվեդիան և Ֆինլանդիան միանան ՆԱՏՕ-ին: Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն ասել է, որ այդ դեպքում Մոսկվան անպայման ստիպված կլինի դիմել սեփական անվտանգությունը և պաշտպանությունը երաշխավորելու քայլերի: Շվեդիայում և Ֆինլանդիայում Հյուսիասատլանտյան դաշինքին անդամակցելու խնդիրն օրակարգ է մտել Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման կապակցությամբ: Read more











Պուտին. «Ռուսաստանը գազի և նավթի փոխադրման հոսքը Եվրոպայի փոխարեն կուղղի դեպի Արևելք» Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Դաշնությունն արդյունահանած գազը կփոխադրի Արևելք, քանի որ եվրոպական երկրները ցանկանում են նվազեցնել կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից: Այդ մասին նախագահը խոսել է կառավարության նիստում, որը հեռարձակվել է Ռուսաստանի հեռուստաալիքներով: «Ինչպես արդեն քննարկել ենք, հիմնական խնդիրը հիմա նավթի և գազի փոխադրման շղթայի աշխատանքի խափանումն է, ուզում եմ ասեք ինձ՝ որոնք են այդ դժվարությունները վերացնելու գործողությունները»,- ասել է Պուտինը: Նրա խոսքով, ռուսական էներգակիրներից հրաժարվելու եվրոպական երկրների պնդումները հանգեցնում են գնաճին և ապակայունացնում են շուկան: Նա ասել է, թե այսպես կոչված «ոչ բարեկամական երկրները» սկսել են ուշացել վճարումները և հիշեցրել է կառավարության անդամներին, որ հանձնարարել է նրանց ապահովել վճարումներն ազգային տարադրամով՝ ռուբլով ստանալու մեխանիզմը և աստիճանաբար նվազեցնել եվրոյի կամ դոլարի կիրառումը: «Ռուսական ընկերությունները պատասխանատու խաղացողներ են համաշխարհային շուկայում և ավելի քան մեկ տասնամյակ է հայտնի են որպես ստանձնած պարտավորությունները կատարողներ: Արևմտյան երկրները փորձում են շուկայից դուրս մղել ռուսական ընկերություններին, ռուսական էներգակիրները փոխարինել այլընտրանքային մատակարարումներով, ինչն անխուսափելիորեն կազդի համաշխարհային տնտեսության վրա, հետևանքները կարող են ցավոտ լինել նախևառաջ այդ քաղաքականության հեղինակների համար»,- ասել է Պուտինը: Նրա պնդմամբ, այս պայմաններում Ռուսաստանը կսկսի էներգակիրների փոխադրման հոսքը փոխել դեպի Արևելք: Read more











Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագահների հետ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն այսօր հանդիպել է Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի հետ: Այս մասին հայտնում է Արցախի նախագահի աշխատակազմը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախի առջև ծառացած արտաքին ու ներքին հիմնական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները: «Մտքեր են փոխանակվել Արցախի ապագայի վրա տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակի ազդեցության և իշխանությունների հնարավոր անելիքների շուրջ», - նշված է հաղորդագրությունում: Մարտի 24-ին ադրբեջանական զինուժը խախտել է շփման գիծը Արցախի Ասկերանի շրջանի Փառուխ գյուղի հատվածում և առաջացել դեպի ռազմավարական Քարագլուխ բարձունքը։ Հաջորդած բախումներում Արցախի պաշտպանության բանակի երեք զինծառայող է զոհվել, մեկ տասնյակից ավելին վիրավորվել է, ըստ ՊԲ-ի՝ կորուստներ ունի նաև ադրբեջանական կողմը։ Ներկայումս Փառուխ գյուղը վերահսկում են ռուս խաղաղապահները, որոնց մասնակցությամբ նաև ջանքեր են գործադրվում՝ ադրբեջանցիներին վերադարձնելու ելման դիրքեր։ Ապրիլի 12-ին էլ ՊԲ-ն հայտնեց, որ Փառուխ գյուղի մոտակայքում ադրբեջանական կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով Արցախի զինուժի մեկ զինծառայող է վիրավորվել։ Read more











Ուկրաինայի դատարանը բռնագանձել է Մեդվեդչուկի անշարժ և շարժական գույքի 154 միավոր Ուկրաինայի հետաքննությունների պետական վարչությունը հայտնել է օրերս ձերբակալված ամենահայտնի ռուսամետ քաղաքական գործչին՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեկամի համբավ ունեցող Վիկտոր Մեդվեդչուկին և նրա տիկնոջը՝ Օքսանա Մարչենկոյին պատկանող անշարժ և շարժական գույքի 154 միավոր բռնագանձելու մասին: Կալանքի տակ հայտնված սեփականության ցանկում են Մեդվեդչուկին և նրա կնոջը պատկանող 26 ավտոմեքենաներ, 30 հողամասեր, 23 տներ, 32 բնակարաններ, 17 կայանման հրապարակներ և մեկ զբոսանավ: Կալանքի տակ են նաև փաստացի Մեդվեդչուկի կամ նրա կնոջ սեփականությունը հանդիսացող 25 ընկերությունների կանոնադրական դրամագլխի մասնաբաժինները: ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ Զելենսկին առաջարկում է Մեդվեդչուկին փոխանակել ուկրաինացի գերիների հետ Ուկրաինայում ձերբակալել են ռուսամետ ամենահայտնի լիդերներից «Պուտինի քավոր» Մեդվեդչուկին Ուկրաինայի Անվտանգության ծառայության ղեկավար Իվան Բականովի փոխանցմամբ, Մեդվեդչուկը փորձել է գաղտնի ճանապարհով տեղափոխվել Մերձդնեստրի տարածք, սակայն ձերբակալվել է: Վիկտոր Մեդվեդչուկն «Ընդդիմադիր հարթակ հանուն կյանքի» կուսակցության լիդերներից մեկն է: Այդ կուսակցությունը դավանում է բացահայտ ռուսամետ գաղափարներ: Ըստ հավաստի տեղեկությունների՝ նա ունի բարեկամական կապեր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ով Մեդվեդչուկի դստեր կնքահայրն է: Ի պաշտոնե Մեդվեդչուկը դեռ համարվում է Գերագույն Ռադայի պատգամավոր: Նա գտնվել է տնային կալանքի պայմաններում, քանի որ մեղադրվում է պետական դավաճանության հոդվածով: Read more











Դատարանը Լյուբով Սոբոլի պայմանական պատիժը հեռակա կարգով փոխարինել է իրական ազատազրկման պատժաչափով Մոսկվայի Սիմոնովսկի շրջանի դատարանը բավարարել է դաշնային քրեակատարողական ծառայության մայրաքաղաքային վարչության միջնորդությունը և Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի նախկին փաստաբատ Լյուբով Սոբոլի 1.5 տարվա պայմանական ազատազրկումը հեռակա կարգով փոխարինել է 5 ամիս 26 օր իրական ազատազրկման պատժաչափով: Դատարանը բավարարել է դիմումը և «սանիտարահամաճարակային կանոնները խախտելու համար Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածով նախկինում պայմանական ազատազրկման դատապարտված Սոբոլի դատավճիռը փոխարինել է իրականով, քանի որ մեղադրյալը խախտել է պայմանական պատժաչափով նախատեսված բնակության վայրը փոխելու, զանգվածային միջոցառումներին մասնակցելու, ինչպես նաև առանց պատկան մարմինների համաձայնության Մոսկվայից դուրս մեկնելու արգելքները: Պայմանական դատավճռի հրապարակումից որոշ ժամանակ անց Լյուբով Սոբոլը հեռացել է Ռուսաստանից և հիմա գտնվում է արտասահմանում: Սոբոլի նկատմամբ Ռուսաստանի իրավապահները հետախուզում են հայտարարել: Read more











Արտասահմանյան բանկում Իրանի սառեցված դրամական միջոցների մի մասի արգելանքը չեղարկվել է Իրանը հաղորդել է արտասահմանյան բանկերում սառեցված գումարների մի մասը ստանալու համաձայնության մասին: Դա Թեհրան այցելած Իրաքի արտգործնախարար Ֆուադ Հուսեյնի հետ համատեղ ասուլիսում հաստատել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը: «Կա համաձայնություն օտար բանկերում մեր ավանդներն արգելանքից հանելու մասին: Երեկ մի պատվիրակություն է ժամանել, որը մեր Կենտրոնական բանկի, ֆինանսական ոլորտի և արտգործանախարության պաշտոնյաների հետ քննարկել է դրամական միջոցների որոշակի մասը մատչելի դարձնելու խնդիրը: Ձեռք է բերվել դրա ժամանակի և մեթոդի վերաբերյալ նախնական պայմանավորվածություն»,- ասել է Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահիանը: Իրանի արտաքին գործերի նախարարը չի նշել ոչ այդ արտասահմանյան բանկի անունը և ոչ էլ ապասառեցված դրամական միջոցների չափը: Read more