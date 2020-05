Անընդունելի են զիջումները, եթե խոսքը անկախ դատական համակարգի ձևավորման մասին է. Վլադիմիր Վարդանյան

<p><em>Սահմանադրական դատարանի դատավորներին պաշտոնանկ անելու իշխանության ծրագիրը փոխվել է՝ <a href="https://www.azatutyun.am/a/30628676.html" target="_blank">նոր նախագիծ</a> են պատրաստել, որով ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես դատավոր:</em></p> <p><em>Թեմայի շուրջ «Կիրակնօրյա վերլուծականում» Հրայր Թամրազյանի հետ զրուցել է Ազգային ժողովի Պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը:</em></p> <p><em>Ստորև՝ հատված հարցազրույցից.</em></p> <p><strong>Վլադիմիր Վարդանյան</strong>.– Անընդունելի են զիջումները և փոխզիջումները, եթե խոսքը վերաբերում է անկախ դատական համակարգի ձևավորմանը կամ այսպես կոչված ապաքաղաքականացված իշխանության ձևավորմանը: Ոչ, պարզապես որոշակի մեթոդաբանական փոփոխություններ են:</p> <p>Տեսեք՝ այն, թե արդյո՞ք քաղաքացիները ցանկանում էին տեսնել այն Սահմանադրական դատարանը, որը կար, արդյո՞ք քաղաքացիները պատրաստ էին ընդունել այն Սահմանադրական դատարանը, որը առկա է, և չէին ցանկանում մոտ բերել այդ ժամկետները, որը նախատեսված է Սահմանադրության մեջ՝ սա մի մոտեցում է:</p> <p>Երկրորդ մոտեցումը, որը կիրառվում է այսօր, բացարձակապես կապված չէ փոխզիջման հետ, բացարձակապես՝ այն իրենից ներկայացնում է Սահմանադրության մեջ ամրագրված տրամաբանության իրացում, իսկ տրամաբանությունը հետևյալն է՝ 12 տարի և վերջ, մեկ մանդատ 12-ամյա, դրանից հետո անձը դադարում է պաշտոնավորել որպես Սահմանադրական դատարանի դատավոր: Սա այդ եվրոպական ընդհանուր չափորոշիչների, եվրոպական ընդհանուր մոտեցումների կոնտեքստում է:</p> <p> </p> <div class="tag_image tag_externalmedia" contenteditable="false" mode="externalmedia|plain|gNtWAvzXv40####|Youtube"><img alt="" src="../../img/snippet/YoutubeBig.png" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p> </p>