Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Զանգվածային հարձակում» Կիևի վրա. կան զոհեր և վիրավորներ

Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.

Վաղ առավոտյան Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևում ռուսական անօդաչու թռչող սարքերի ու հրթիռային հարվածների հետևանքով առնվազն 10 զոհ կա, տասնյակից ավելի վիրավորներ, բազմաբնակարան շենքեր են տուժել, հայտնում է քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Տիմուր Տկաչենկոն։

Ռուսական հարվածների հետևանքները Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.

Քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոյի խոսքով՝ փրկարարական ջոկատները փորձել են բնակիչներին դուրս բերել գիշերային հրետակոծությունից ավերված շենքերից։ Կլիչկոն նաև մանրամասնել է, որ միայն Պոդիլսկիի շրջանում չորս բնակելի շենք է թիրախավորվել։

Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.
Ռուսական հարվածների հետևանքները՝ Կիևում, հուլիսի 6,2026թ.

Նրա խոսքով՝ հրդեհ է բռնկվել Դարնիցկիի 30-հարկանի շենքում, որտեղ անցյալ հինգշաբթի Ռուսաստանը հարյուրավոր անօդաչու թռչող սարքեր և տասնյակ հրթիռներ էր արձակել՝ խլելով առնվազն 30 մարդու կյանք:

Ռուսական հարվածներից հետո՝ Կիևի բնակիչները պատսպարվել են, հուլիսի 6,2026թ.
Ռուսական հարվածներից հետո՝ Կիևի բնակիչները պատսպարվել են, հուլիսի 6,2026թ.

Քաղաքում օդի որակի վատթարացման պատճառով բնակիչներին հորդորել են փակել պատուհանները։ Բնակիչները պատսպարվել են մետրոպոլիտենի կայարաններում, ինչպես նաև ստորգետնյա ավտոկայանատեղիներում:

Ուկրաինայի հարևան ՆԱՏՕ-ի անդամ Լեհաստանը որպես կանխարգելիչ միջոցառում կարճ ժամանակով կործանիչներ էր օդ բարձրացրել։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացրել էր սպասվող ռուսական հարձակման մասին։

Ռուսաստանը հայտնում է Կիևի վրա «զանգվածային» հարձակման մասին

Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ռուսաստանը «զանգվածային» հարձակում է իրականացրել Ուկրաինայի մայրաքաղաք Կիևի և այլ վայրերի վրա՝ օգտագործելով հեռահար, բարձր ճշգրտության զենքեր և անօդաչու թռչող սարքեր։

Նախարարությունը նաև հայտնել է, որ հարվածներ է հասցվել Կիևի և Կիևի մարզի ռազմական և էներգետիկ օբյեկտներին, ինչպես նաև Ուկրաինայի մի շարք այլ շրջանների ռազմական օդանավակայաններին։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թրամփը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակում կհանդիպի Ուկրաինայի և Սիրիայի առաջնորդներին

Զելենսկին նախագահ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցը «շատ լավ է» որակել

Թրամփը Պուտինին առաջարկել է օգնել Ուկրաինայի հետ համաձայնության գալ

ՌԴ-ն ձգտում է բավարար թվով տղամարդկանց ուղարկել Ուկրաինա՝ կռվելու․ այժմ անցել են նաև հարկադրանքի միջոցներին

Ռուսաստանը հայտարարում է՝ Ուկրաինայի հարձակումները «անպատասխան չեն մնա»

Ուկրաինայի ԶՈւ Գլխավոր շտաբը հերքել է ՌԴ-ի կողմից Կոնստանտինովկայի գրավման լուրը

Պուտին. ՌԴ-ն և ԱՄՆ-ն հատուկ պատասխանատվություն են կրում «գլոբալ» անվտանգության համար

Ուկրաինան հարվածել է Սանկտ Պետերբուրգի մոտ գտնվող նավթային և ռազմական օբյեկտներին. Զելենսկի


XS
SM
MD
LG