Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանը հայտարարում է՝ Ուկրաինայի հարձակումները «անպատասխան չեն մնա»

Արխիվ
Արխիվ

Ռուսաստանն այսօր խոստացել է պատասխանել ուկրաինական կողմի հարձակումներին՝ հայտարարելով, որ խոցել է ավելի քան 500 օդային թիրախ՝ հիմնականում անօդաչու թռչող սարքեր, ինչպես նաև 10 «Flamingo» հրթիռ:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու՝ Ռուսաստանի Դաշնությունում քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին վնաս հասցնելու փորձը անպատասխան չի մնա Ռուսաստանի զինված ուժերի կողմից, ասված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ավելի վաղ հայտարարեց, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը գիշերվա ընթացքում հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգի մերձակայքում գտնվող նավթային և ռազմական օբյեկտներին:

«Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը հարվածել են նավահանգստի նավթային ենթակառուցվածքներին, որոնք եկամուտ են ապահովում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների ֆինանսավորման համար, ինչպես նաև խոցել են Կրոնշտադտը՝ կարևոր ռազմական թիրախ, որը գտնվում է Ուկրաինայի պետական սահմանից ավելի քան 850 կմ հեռավորության վրա»,- հայտնել է Ուկրաինայի նախագահը:

Նախօրեին էլ Ռուսաստանն անօդաչու թռչող սարքով հարվածել է Ուկրաինայի Պոլտավայի մարզում գտնվող գազի արդյունահանման օբյեկտին, որի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է ուկրաինական «Նաֆթոգազ»-ը։

Ուկրաինայի հյուսիսային Սումի քաղաքի կենտրոնում էլ ռուսական հարվածի հետևանքով նախօրեին զոհվել է առնվազն չորս մարդ, այդ թվում՝ մեկ երեխա, վիրավորվել է 27 մարդ, հայտնել են տեղի իշխանությունները:

XS
SM
MD
LG